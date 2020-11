Manresa té la meitat d'ingressats que en el moment més dur de la primavera

El nombre més elevat d'ingressats per coronavirus als centres assistencials manresans va ser el 16 d'abril amb 338. Ahir n'hi havia 156, el 46%. Aquesta és la situació en l'actualitat amb vint-i-cinc morts en vint-i-cinc dies a Sant Joan de Déu i Sant Andreu.

Ahir, Sant Andreu va notificar una nova defunció, la número 14 de la segona onada. Des del març ha tingut 78 víctimes mortals.

Dels 156 hospitalitzats que hi havia ahir als centres assistencials de Manresa per covid-19, 79 eren a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Althaia i 77 a l'Hospital de Sant Andreu.

Són 27 hospitalitzats més que el dimarts 10 de novembre. Els darrers set dies s'han produït nou defuncions a causa de l'epidèmia, vuit a Sant Andreu i una a Sant Joan de Déu.

Fins ara han perdut la vida pel coronavirus als centres assistencials manresans 270 persones.

Pel que fa a les altes s'han donat 1.404, de les quals 1.343 a Sant Joan de Déu i 61 a Sant Andreu. El dimarts 10 de novembre eren 1.346, així que en una setmana 58 afectats han aconseguit l'alta hospitalària.

Cal tenir en compte, però, que l'alta de l'hospitalització d'aguts a Althaia no implica que l'afectat se'n vagi a casa. Una part dels que tenen l'alta de Sant Joan de Déu ingressen a l'Hospital de Sant Andreu.

L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.

Alta afectació hospitalària

Tot i aquesta precisió, aquestes xifres mostren una alta afectació hospitalària de l'epidèmia que no té res a veure amb el període de calma dels mesos de juliol i agost, però tampoc amb la màxima afectació del març i l'abril.

Trobar-se a mig camí entre una situació i una altra vol dir que en una setmana hi ha hagut 58 altes, 27 hospitalitzats més i 9 defuncions.

Així que es tracta d'una situació enormement preocupant i que si no ha arribat al dramatisme de l'esclat de la pandèmia ha estat per les mesures de contenció decretades i per l'actitud vigilant de la major part de la població.

Notícies bones i dolentes

Una dada per a l'optimisme és que l'Hospital Sant Joan de Déu tenia ahir 79 ingressats, una xifra molt elevada però que és inferior als 84 de la setmana passada.

La notícia dolenta és que a l'hospital manresà es manté alt el nombre d'hospitalitzats a l'UCI i que treballa amb la previsió que es mantingui el nivell d'ingressos.

A l'Hospital de Sant Andreu no hi ha hagut retrocés i el nombre d'ingressos es manté a l'alça.

Dilluns hi havia 74 persones ingressades a les unitats d'aïllament i ahir va comunicar que en les 24 hores anteriors havien ingressat tres persones procedents d'Althaia mentre que tres pacients havien rebut l'alta domiciliària (2 a casa i 1 a residència). Altres tres persones ingressades havien donat positiu i van ser traslladades a les unitats d'aïllament o en habitacions que han estat aïllades.

A Sant Andreu, des del 15 d'octubre la xifra acumulada d'ingressos és de 105 pacients.