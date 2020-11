Fem Manresa presenta una moció per ampliar i senyalitzar els lavabos públics

Fem Manresa portarà al ple municipal d'aquest dijous una moció que té com a objectiu posar a disposició de la ciutadania més lavabos públics i senyalitzar-los degudament.

La formació rupturista considera que hi ha una manca de lavabos públics a la ciutat que dificulten l'ús d'aquest servei de manera gratuïta, fet que consideren «una necessitat essencial». D'aquesta manera, Fem Manresa pretén que els lavabos de diferents equipaments de la ciutat puguin estar senyalitzats de forma permanent per al seu ús públic, com passa, per exemple, amb el de la Biblioteca del Casino.

Aquestes darreres setmanes, arran del tancament de bars i restaurants com a mesura restrictiva per controlar el rebrot de la pandèmia, «s'ha fet evident una mancança d'aquest servei, de forma pública, a la ciutat», asseguren. «Treballadors i treballadores que duen a terme la seva jornada laboral a la via pública s'han trobat, d'un dia a un altre, sense lavabos als que poder anar durant la seva jornada laboral. La mesura també ha afectat al conjunt de la ciutadania, i molt especialment als malalts de crohn, que quan tenen un atac no poden esperar».

Fem Manresa també subratlla a la moció que l'ús d'aquest servei hauria de garantir-se de forma gratuïta, i no anar supeditada a consumicions en establiments de restauració. Per al grup municipal haver de fer ús d'aquest servei essencial a través d'un intercanvi econòmic «és una mostra més del consumisme al que ens aboca el sistema capitalista».

Així doncs, amb la moció es pretén donar a conèixer l'existència de lavabos d'ús públic, i que aquests es senyalitzin degudament, tant amb una placa fora de l'equipament com amb senyalització vertical de la mateixa manera que es referencien altres serveis de la ciutat. La moció també contempla que la icona que senyalitzi els lavabos sigui una imatge que no identifiqui per una classificació binària del gènere. També acorda que la senyalització s'inclogui al mapa de serveis que consta a la web de turisme de l'ajuntament.