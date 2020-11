La PAHC atura un altre desnonament a Manresa

Desenes de persones convocades per la PAHC Bages s'han concentrat aquest dimecres al matí al carrer Pedregar de Manresa per aturar un nou desnonament, en aquest cas d'una família formada per la Sayda, l'Allan i la seva filla. El desallotjament estava previst per a 2/4 d'11 del matí i és el segon intent de fer fora aquesta família de casa, segons fonts de la plataforma. Finalment, l'ordre de desallotjament ha quedat aturada fins al proper 22 de desembre.



Els Mossos d'Esquadra s'han personat a l'habitatge a 2/4 de 10 del matí, al número 14 del carrer Pedregar, i dues hores més tard ha arribat la comitiva judicial. La plataforma ha convocat la ciutadania a fer costat a la família desnonada a través de les xarxes socials i desenes de persones s'han sumat a la protesta.





Som moltes, hem d'aturar aquest desnonament! pic.twitter.com/WhJrX1EsuO — PAHC Bages (@PAHCBages) November 18, 2020

Ahir, la PAHC va informar d'unque finalment va quedar aturat fins a una nova data. La setmana passada l'organització social va demanar a l'Ajuntament de Manresa que aturi els desnonaments i que multi els grans tenidors que no compleixin l'obligació d'oferir lloguer social, tal com ja va explicar aquest diari. En la mateixa roda de premsa la PAHC va informar que a la ciutat hi ha actualmentEl 26 d'octubre, primer dia del toc de queda decretat per la Generalitat com a mesura per frenar l'expansió de la covid, la plataforma també es va mobilitzar per aturar dos altres desnonaments a Manresa , al carrer Hospital i al carrer Sant Bartomeu.