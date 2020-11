25-N: Manresa tindrà una concentració contra la violència masclista enlloc d'una manifestació

L'any passat en la manifestació organitzada pel Comitè Feminista de Manresa hi van participar mig miler de persones. Va començar a la plaça de Sant Domènec i va acabar a la plaça Major. Pel mig, les manifestants es van aturar als jutjats, on van omplir la paret de l'edifici d'adhesius culpant la justícia de la sentència de la violació grupal.

Enguany, segons van explicar ahir les organitzadores, que formen part de diferents col·lectius feministes de la ciutat, hi tornarà a haver convocatòria en el Dia Internacional Contra la Violència Masclista, però enlloc d'una manifestació serà una concentració per poder controlar més bé les mesures de seguretat obligades per la pandèmia, com ara les distàncies, que si s'està quiet es poden marcar més, cosa que costa més si s'està en moviment.

Serà el dia 25 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Ben Plantada, i es fa per exigir "que totes les dones puguin viure lliures i sense por. Que no estiguin maltractades i que puguin sortir de les seves cases sense repressió i amb ajudes". El lema és: Ens volem vives i amb vides dignes.

Khadija El Bahja i Elisabeth Coello han llegit un comunicat de la convocatòria on, entre d'altres, han posat de relleu els efectes nocius de la pandèmia per a les dones que pateixen violència sexista degut a l'empobriment que està generant en els col·lectius més vulnerables i també al fet que el confinament les ha obligat a conviure més hores amb els seus agressors. En aquest sentit, han recordat que "durant els mesos de confinament hi va haver sis feminicidis als Països Catalans" i que en "el que portem d'any ja son 20", a banda "d'un infantil i de quatre familiars".



Reivindicacions a l'Ajuntament



Ho han aprofitat per fer una sèrie de revindicacions a l'Ajuntament, entre els quals "detectar els punts d'inseguretat a la ciutat i desenvolupar mesures de millora en l'espai públic per prevenir-ho, com il·luminar millor els punts foscos. Augmentar els pressupostos i els recursos destinats a la prevenció de violències de gènere. Dotar el SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada de Manresa) de més recursos per a la millora al servei. La posada en marxa d'un servei d'urgències i emergències socials oferint atenció psicosocial permanent. Assegurar la formació de tots els agents professionals que poden intervenir en la detecció de casos de la violència masclista" i "la posada en marxa d'un servei públic d'acompanyament a homes que han exercit violència de gènere".