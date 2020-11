El Gran Recapte d'Aliments virtual i sense voluntaris arrenca força fluix a Manresa

La pandèmia ha obligat el Banc dels Aliments a maniobrar per organitzar el Gran Recapte d'Aliments evitant al màxim el contacte amb la gent. Es fa virtualment, sense voluntaris informant a peu de supermercat la clientela ni omplint les caixes amb el que compra. Enguany, la gent que hi vol participar només ha de dir a la caixera l'import que desitja donar, que pot ser el que vulgui. El canvi de sistema ha fet que l'arrencada, dilluns, tal com van admetre ahir quatre cadenes de supermercats de Manresa consultades per aquest diari, hagi estat més fluixa que els anys anteriors.

Fins aquest dissabte, inclòs, hi ha marge per capgirar la tendència a la baixa en les aportacions directes als supermercats participants. A banda, en línia, el gran recapte s'allargarà fins al 13 de desembre. En aquest cas, les donacions es poden fer a través de la seva web ( granrecapte.com) i per bizum, al número 33596.



El 40% més de demanda

En la presentació d'aquesta edició, el portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, va explicar que l'entitat gairebé està al límit perquè la demanda d'aliments ha augmentat més del 40%, i que «estem repartint més aliments ara que en el pitjor moment de la crisi del 2008». El director de l'entitat a Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, va indicar que caldria recollir uns 6 milions de quilos d'aliments, un i mig més que els dels anys anteriors. A Manresa i al Bages, el Banc dels Aliments ajuda una desena d'entitats.



Una donació de 400 euros

A l'hipermercat Carrefour, Christian Noguera, el director, expressava ahir la seva preocupació pel fet que divendres i dissabte, que tradicionalment són els dos dies forts del gran recapte, com que hi ha el confinament municipal, hi anirà menys gent a comprar perquè la de comarca, que hi sol anar aquests dies, no podrà fer-ho. De dilluns ahir al migdia en aquest centre havien recaptat prop de 1.400 euros, va informar Alejandro José Iglesias, cap de caixes. Dimarts hi va haver una persona que va donar 400 euros. La quantitat pot ser la que vulgui el client.

L'import es carrega al tiquet

Cada caixer té un foli amb diferents codis de barres per l'import d'un euro, de dos, de cinc, de deu, de vint o lliure. Si el client vol col·laborar, mitjançant el codi de barres corresponent se li carrega l'import al tiquet de la compra. També pot demanar que se li car-regui en un tiquet a part.

María Pizarro, i la resta de caixers del Carrefour, es va encarregar d'oferir a tothom qui passava per la seva caixa que participés en la iniciativa solidària. El manresà Esteve Bonjorn i la seva esposa hi van respondre. Ella explicava que cada any hi solen col·laborar fent alguna aportació als supermercats on van a comprar, i que «enguany ho fem encara amb més motiu», tenint en compte les estretors econòmiques que està generant la crisi fruit de la covid.



«Costa una mica més»

El director del Carrefour dels Trullols, igual que responsables dels supermercats Plusfresc, Consum i Bonpreu amb qui va parlar Regió7, admetia que el nou sistema «és més fred» que quan la gent pot comprar l'arròs, la llet o l'oli directament, però que de mica en mica la clientela s'hi va acostumant. Al Bonpreu comentaven que «costa una mica més» que quan la clientela pot fer la donació físicament, però que quan els ho expliquen «es queden més tranquils».

Jaume Torras, delegat al Bages del Banc dels Aliments, assenyalava que aquest sistema virtual és més pràctic perquè permetrà que amb el que es recapti el Banc dels Aliments demani a cada supermercat col·laborador els articles que li facin falta pel valor d'aquell import. Per exemple, bolquers, que són necessaris i costa que la gent compri perquè el preu és alt.

Ahir al matí, al Carrefour, també va fer una aportació a la caixa la manresana Sandra Esteban, que explicava que «normalment hi col·laboro». El matrimoni manresà Felipe Romero i Antonia Arco també va contribuir a la causa. Van assegurar que «ho fem cada vegada. Amb el que podem».