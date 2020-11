L'oficina de Correus ofereix cita prèvia per mirar d'evitar les llargues esperes actuals

Correus ha informat que l'oficina de Manresa ha posat en marxa un servei de cita prèvia, de manera que els clients puguin escollir el dia i l'hora que volen anar a l'oficina per evitar les llargues esperes que s'estan produint fa mesos pel fet de poder mantenir les mesures de seguretat per la pandèmia.

El servei es pot sol·licitar a través de la web, de l'App i de l'oficina virtual de Correus, i la tria de l'hora i del dia generaran al client un codi que només haurà d'introduir a la màquina de torn que hi ha a l'entrada de l'oficina per ser atès de manera immediata. El sistema discrimina els trams horaris de mínima afluència, de manera que el client pugui triar amb la garantia que serà atès quan arribi. Igualment, contempla una finestra de temps, abans i després de l'hora demanada, per tal que si s'avança o s'endarrereix pugui ser atès igualment.

Aquesta funcionalitat permet als clients gestionar millor el seu temps i, alhora, les oficines poden adreçar-los a les hores de menor afluència.

A més a més, les persones de més de 65 anys disposen d'un número de telèfon d'Atenció al Client, el 915 197 197, per tal que puguin demanar cita prèvia en aquestes oficines, garantint encara més la seva seguretat.