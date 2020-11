Un mosaic artesà produït a Manresa opta a un premi de disseny a Nova York

Un mosaic fet a mà de forma artesanal per l'empresa manresana Mosaics Martí i dissenyat per l'estudi valencià LaSelva, ha estat seleccionat per la revista nord americana Interior Desing com un dels productes que opten al guardó de millor disseny de l'any. Recentment la revista ha dedicat una pàgina sencera a la rajola.

El model del mosaic s'ha batejat amb el nom Etnia. «És hexagonal i em recorda el tramat de les típiques cadires de vímet», explica Albert Martí de Mosaics Martí. De fet els dissenyadors Manuel Baño i David Galvañ s'han inspirat en les cistelles de canya teixides pròpies de l'arc mediterrani per fer el mosaic. És una proposta de pals de colors sobreposats. La rajola està feta de ciment blanc, sorre de marbre i pigment natural. Els colors es poden personalitzar.



Primera selecció, divendres

Els mosaics hidràulics Etnia van estar seleccionats en l'àmbit de paviments i revestiments. El dia 20 se sabrà si passa a la final, i a principis de desembre s'atorgaran els premis a una desena de productes de tot tipus. Serà la segona vegada que Mosaics Martí i LaSelva opten al premi. El 2015 van ser guardonats també per un mosaic artesà: la col·lecció Atlas.

Martí explica que des de fa anys el negoci manté relacions amb dissenyadors, arquitectes, interioristes o dibuixants «que s'animen a dissenyar mosaics». N'hi ha que ho fan per un un projecte concret i n'hi ha, com és el cas de LaSelva, que ho fa perquè es produeixi i fabriqui de forma artesana. Un a un.

Etnia és una aposta que els dissenyadors de LaSelva «ens van presentar a finals de l'any passat. El vem començar a valorar a principis d'aquest» i s'ha fet una primera producció per donar a conèixer el producte. La previsió és que a principis del 2021 ja s'estigui en condicions de produir.

El mosaic és hexagonal «perquè volem aprofundir en nous formats». Martí comenta que s'ha vetllat molt perquè tingui capacitat d'adaptació entre sí i també amb altres peces llises sense dibuix. «El mosaic hidràulic es un material que té molta història i és curiós veure com és capaç d'adaptar-se a decoracions contemporànies i ser un material que es pot combinar fàcilment amb altres de més moderns i mantenir la seva presència». Assegura que Etnia «expressa el que és el mosaic artesà amb capacitat de personalització i crear espais únics».