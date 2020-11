El Galliner obre un procés participatiu per triar el pregoner de la Llum del 2021

L'Associació Cultural El Galliner de Manresa ha obert un procés participatiu per escollir el pregoner de la Festa de la Llum 2021. El Galliner serà l'administrador de la festa de l'any vinent coincidint amb el seu 25è aniversari.

Segons la pròpia entitat, ja s'ha començat a treballar en l'organització d'algunes activitats que s'hauran d'adequar a l'emergència sanitària a causa de la covid.

Pel que fa al tema del pregoner, des d'aquest mateix divendres i fins el pròxim 8 de desembre la ciutadania tindrà la possibilitat de triar la persona que farà el pregó. Ha de ser natural de Manresa o amb arrels manresanes prou conegudes o bé estar estretament vinculat a la ciutat encara que no hi resideixi.

La votació es podrà fer per internet a través d'un formulari que es pot trobar a l'adreça www.galliner.cat i que s'encapçala amb la crida «Posem en marxa una pluja d'idees per trobar pregoner/a de la Festa de la Llum 2021. Ajuda'ns». També es pot votar presencialment a les taquilles del teatre Kursaal i a l'Espai Plana de l'Om, emplenant una butlleta.

Es podran proposar un màxim de 3 persones, i preferentment han de ser de l'àmbit sociocultural o de les arts escèniques.

A partir dels noms proposats, els membres de l'Associació Cultural El Galliner consensuaran la persona que farà el pregó de la Festa de la Llum. És previst que es porti a terme el 19 de febrer.

El pregó de la Festa de la Llum el pronuncia, habitualment, una persona que fa una glossa de la pròpia Festa de la llum i/o un enaltiment dels valors que representa. També una invitació a participar a les celebracions programades.

La darrera edició de la Festa de la Llum va estar organitzada Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM), i la pregonera va ser la degana de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Carlota Riera.

El Galliner va néixer a final de 1995, formada per persones voluntàries, amb els objectius de reivindicar la recuperació del teatre Kursaal i la promoció del teatre i la dansa a la ciutat. Actualment és l'entitat que s'encarrega de la programació estable de teatre, dansa i música de Manresa, que es realitza principalment al teatre Kursaal i al teatre Conservatori.

La Festa de la Llum –distingida com a Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, des de l'any 2009; i Patrimoni Festiu de Catalunya des de l'any 2015- és organitzada per l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum, l'entitat que vetlla pel manteniment de la Festa, els seus valors i la seva continuïtat. Cada any es nomena una entitat administradora, per enriquir la festa i fer-la més diversa, plural i oberta, per l'aportació anual d'un grup de persones amb sensibilitats i visions diferents.

Les funcions de l'entitat administradora de la Llum són proposar la persona que pronunciarà el pregó, proposar la inclusió al programa d'un acte propi amb significació i rellevància especial, i participar en l'organització de diversos aspectes de la celebració, en coordinació amb l'Ajuntament, l'associació Misteriosa Llum i la resta d'entitats que organitzen alguns dels actes festius.