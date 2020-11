L'Ajuntament treu un suspens i un aprovat en els tests del 'ciutadà ocult' del Síndic

El Síndic de Greuges té una tècnica anomenada del ciutadà ocult en la qual no s'identifica com a figura de l'Administració sinó com un ciutadà qualsevol. L'aplica per comprovar si l'administració objecte de la prova respon a les demandes plantejades. El cap de la institució catalana que s'encarrega de garantir el dret a una bona administració governamental, Rafael Ribó, va explicar ahir al saló de plens que l'Ajuntament de Manresa havia passat la prova l'any 2019 però no el 2018.

Ribó, que va presentar ahir abans de l'inici del ple ordinari del mes de novembre l'informe de les queixes i consultes tramitades a la ciutat en el període 2018-2019, va afirmar que l'any 2018 en els dos tests realitzats sobre transparència, l'Ajuntament va respondre el qüestionari que li va enviar el Síndic de Greuges, «però no a la demanda que vam fer mitjançant la tècnica del ciutadà ocult permesa per la llei de transparència».

Ribó va afegir que altres ajuntaments tampoc ho havien fet, «però això no els ha de servir d'excusa».

Per al Síndic, aquesta «és una mostra que ens falta cultura de resposta a les demandes que la gent té dret a fer a qualsevol administració».

Ribó va afegir que «hem de dir com a element positiu que l'any 2019 tenim una resposta ja de l'Ajuntament de Manresa al ciutadà ocult. Així com no la vam obtenir el 2018, sí que vostès van complir el 2019».

Ribó va reflexionar que s'ha reduït encara poc el temps de gestió de les queixes. Va dir que quan s'exposa que no es dona prou rapidesa a la resposta de queixes «no estem barallant-nos l'Ajuntament i el Síndic, estem malmetent el dret d'un tercer que no està present en aquest diàleg. Quan el Síndic els reclama no ho fa per ell ni pel seu equip sinó per les persones que confien que funcionin els sistemes que hem establert de control i de garantia dels seus drets».

Es va alegrar que es redueixi el temps de gestió, però va dir que encara falta feina per fer.