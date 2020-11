El sector de la restauració dubta que surti a compte obrir amb el límit de capacitat al 30 % a l'interior dels locals

Els restauradors han acollit amb un prudent optimisme i una mica de resignació la notícia que a partir de dilluns podran tornar a reobrir els negocis. Optimisme perquè, «venint d'on venim, val més això que res», diuen uns. Prudència amb un punt de recel perquè les restriccions de capacitat d'un 30 % a l'interior i l'horari de tancament a 2/4 de 10 del vespre farà difícil fer quadrar els números «per molt que els facis amb carinyo i romanticisme», asseguren uns altres.

Tot depèn del tipus de local que un tingui, comenta Damià Giménez, que gestiona l'Ateneu de les Bases, El Vermell i l'Englantina. «Si funciona per sopars, que et deixin tornar a obrir amb aquestes condicions no serveix de res» tret «que tothom canviï el xip, fem horari europeu i sopem a les 7 de la tarda», comenta amb sornegueria. Respecte a la capacitat, opina que si es tracta d'un negoci familiar sense treballadors, «aniràs fent bullir l'olla». En cas contrari, «treballar amb el 30 % de capacitat no surt a compte».

«No han fet els deures»

Giménez està d'acord amb el tancament per motius sanitaris. «És un tema de supervivència i cal posar-hi sentit comú. Però en quines condicions es tanca?», es demana. Es queixa que les autoritats no han fet els deures «i en canvi nosaltres hem fet pàgines web noves i inversions per fer i portar menjar a domicili. Les solucions que les administracions hi han posat al respecte són un no-res, mentre que a nosaltres ens continuen passant tots els rebuts, els impostos i no factures per poder pagar».

L'empresària berguedana de la restauració Sílvia Culell explica que «estem valorant què fer i com». Cal calcular els costos «per saber si obrir t'ajuda o t'acaba d'enfonsar». Assegura que el principal problema «és que no es valora la dificultat a l'hora d'obrir i tancar. No és tan senzill com sembla». Culell comenta que el sector està desanimat, «però no perquè ens faci por treballar o no ens refiem dels clients, que han respost molt bé, sinó pel desconcert que genera qui pren aquestes decisions». Com a mínim ara hi veiem una «escletxa», afirma. Considera, també, que la majoria de restaurants «han fet molt bé la feina» en temes de seguretat sanitària, «i no sé si això s'ha tingut prou en compte».

Terrasses obertes

Les terrasses a l'exterior podran obrir al 100% respectant la distància de seguretat. «Això ens juga a favor», afirma Josep Ferrer, del bar Toni's de la plaça Major de Manresa. «Fa molts anys que tenim la terrassa oberta tot l'any i òbviament a l'hivern no en necessitem tantes». Explica que ara es troben que la Policia Local crida l'atenció a gent que es pren un tallat a la porta del local. «Ara es podran estar asseguts a la taula i fer el tallat sense amagar-se». «Ens pensàvem que ens farien tancar a la tarda. Haver de fer-ho més tard ens ha alegrat».

El restaurant Glaç de Manresa obrirà però no deixarà de fer menjar per emportar, comenta el seu responsable, Guillem Vilà. «Venint d'on venim és més positiu que negatiu». No troba lògic, però, que d'un dia per l'altre les terrasses puguin obrir al 100%. S'hauria pogut fer abans, opina. «Que ho permetin és que ho tenen molt clar. És evident que el primer és la salut, però les terrasses a l'exterior s'haurien pogut obrir abans».

El gerent del Gremi de Turisme i Hoteleria del Bages, Gerard Badia, es va passar bona part del dia d'ahir resolent dubtes dels associats sobre la desescalada. «Considerem que estem més bé i que havia de començar de manera realista a partir de dilluns. Estem contents per passar de res a això». Recorda que no tots els restaurants han fet menjar per emportar, i afirma que hi haurà qui s'esperarà a obrir a la fase dos per poder tenir més capacitat al local. Hi ha locals que en funció de la seva estructura no els surt rendible obrir amb el 30 % de capacitat, assegura Badia.