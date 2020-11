La covid canvia la manifestació del 25-N per una concentració

Amb el lema «Ens volem vives i amb vides dignes», el Comitè Feminista de Manresa, format per dones de diferents col·lectius de la ciutat, ha convocat per a dimecres vinent, dia 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència Masclista, una concentració que les convocants han presentat aquesta setmana. Serà una concentració i no una manifestació com en anteriors edicions perquè han considerat que es podran respectar més bé les mesures de seguretat obligades per la pandèmia. La cita és a les 6 de la tarda a la Ben Plantada.

L'objectiu, tal com van explicar Khadija El Bahja i Elisabeth Coello, és exigir «que totes les dones puguin viure lliures i sense por. Que no estiguin maltractades i que puguin sortir de les seves cases sense repressió i amb ajudes».

El manifest de la convocatòria inclou diverses reivindicacions adreçades a l'Ajuntament, entre les quals hi ha «detectar punts d'inseguretat a la ciutat i desenvolupar mesures de millora en l'espai públic que permetin revertir-ho com, per exemple, il·luminar millor els punts foscos. Augmentar el pressupost i els recursos destinats a la prevenció de les violències de gènere. Dotar el SIE [Servei d'Intervenció Especialitzada de Manresa] de més recursos. Assegurar la formació de tots els agents professionals que poden intervenir en la detecció de casos de violència masclista» i «la posada en marxa d'un servei públic d'acompanyament a homes que han exercit violència de gènere».