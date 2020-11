Moianès i Solsonès trenquen la tendència a la baixa del risc de rebrot a les comarques de la Catalunya central

Cues per fer-se el cribratge massiu que es va dur a terme a la Font dels Capellans de Manresa

El risc de rebrot i la velocitat de propagació del coronavirus a la comarca del Moianès continua disparant molt per sobre de la mitjana catalana i també de la resta de comarques centrals per l'aparició de nous casos els darrers dies. En canvi al Bages, Berguedà i Anoia, ha baixat el risc de rebrot. Al Solsonès, però, ha trencat aquesta tendència i ha pujat tant pel que fa al risc de rebrot com la velocitat de transmissió.

El departament de Salut ha comunicat aquest dissabte que el risc de rebrot s'ha situat en els 331 punts a Catalunya, 22 menys que no pas la dada anterior i tenint en compte que es calcula en base a la setmana de l'11 al 17 de novembre. La velocitat de transmissió de la covid és del 0,76.

A les comarques de l'àmbit de Regió7 només l'Anoia se situa per sota de la mitjana catalana, amb un risc de rebrot de 210, 7 punts menys que l'últim dia, tot i que la velocitat és lleugerament més alta, 0,81.

Al Bages és de 462, són 13 pounts menys, i una velocitat de transmissió de 0,96, dues dècimes menys. Al Berguedà és de 424, l'anterior era de 485, i 0,62 de transmissió.

Al Solsonès, en canvi, ha pujat respecte els dies anteriors. S'ha situat en 311 davant els 285 de les última dades, i la velocitat de transmissió ha passat de 0,76 a 0,91. Al Moianès continua pujant. És de 1.651 i la transmissió és del 3,215. En tractar-se d'una comarca petita les xifres es poden disparar per l'aparició de pocs casos. 47 entre el 10 i el 16 de novembre.

Manresa és la setena ciutat de Catalunya de més de 10.000 habitants amb el risc de rebtot més elevat. Va per darrera de Vic. Tot i que el risc de rebot baixa, és encara molt per sobre de la mitjana catalana i també de la comarca, amb 583. A Berga és de 477; a Solsona de 367; a Moià de 941. Igualada segueix la tendència a la baixa de la comarca de l'Anoia amb 272 punts.

Al conjunt de Catalunya el risc de rebrot segueix baixant. Retrocedeix 22 punts en les últimes 24 hores i se situa en els 331, segons l'última actualització del Departament de Salut.

La velocitat de propagació, l'Rt, es manté un dia més en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 460,89 (divendres era de 495,15). En paral·lel, s'han declarat 1.828 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 298.596 des de l'inici de la pandèmia. El 7,75% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

També s'ha informat de 44 noves morts, amb un total de 15.433. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.060 ingressats per covid-19 (-134) i 527 a l'UCI (-12). És el cinquè dia consecutiu amb baixada d'ingressats i el quart pel que fa a les UCI.