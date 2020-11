PSC i Fem critiquen el redisseny del govern pel fitxatge de Massegú per la Generalitat

Els grups municipals del PSC i Fem Manresa van criticar la reforma de l'executiu municipal pel fitxatge d'Antoni Massegú, de Junts per Manresa, com a director dels serveis territorials de Presidència a la Catalunya Central en substitució de la destituïda Ivet Castaño, cap comarcal del PDeCAT.

Massegú es queda com a regidor d'Esports i Josep Gili assumeix les responsabilitats com a cinquè tinent d'alcalde i regidor d'Ensenyament i Universitats. Joan Calmet és el nou portaveu del govern.

Felip González, del PSC, va dir que «l'espectacle, l'acudit que veiem a nivell de govern de la Generalitat té conseqüències a nivell local: cessaments, purgues... No anem bé». Va lamentar que no s'aprofités la crisi de govern per afrontar problemes a habitatge i concessió de llicències.

Per part de Fem, Jordi Trapé va dir que la reorganització era «una conseqüència directa del conflicte a escala nacional de Junts i PDeCAT amb una afectació important en el funcionament del nostre consistori». Va qualificar d'«error» que Massegú deixi una de les regidories més rellevant durant la pandèmia, com és la d'Ensenyament, per un càrrec que potser només ocuparà tres mesos fins a les eleccions del febrer. Va dir que mentre que Valentí Junyent, Joan Calmet i Josep Gili eren del PDeCAT, la resta era de Junts per Catalunya o no adscrits. I que amb la reestructuració el PDeCAT s'assegurava dues presidències de comissions informatives, el portaveu del govern, les tres primeres tinences d'alcaldia del grup de Junts i els tres regidors del PDeCAT continuaran cobrant més diners que les regidores.

Joan Calmet, portaveu del govern, va dir que si hi ha crisi de govern és perquè així s'anomenen els canvis dintre d'un executiu polític, però res més. «Acceptem les bromes de si aquí tres i allà cinc, però tots els partits tenen les seves coses i el que importa és que Manresa té un govern cohesionat».

Antoni Massegú va defensar que quan va ser cridat pel govern del país «no em podia negar ni que sigui per tres mesos a ajudar a gestionar ajuts per als municipis en temps complicadíssims».