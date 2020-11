Els afectats pel tancament de Dentix es concentren davant la clínica dental

Tot el que menja la Mercè ha de ser triturat perquè no té dents. Li havien de fer una dentadura nova a la clínica dental Dentix, que a Manresa és a la plaça de Sant Domènec, però ha tancat i s'ha quedat sense, malgrat que només li faltava una última visita perquè li enllestissin. Havia pagat la dentadura amb un pla de finançament que ara li han aturat, però només durant tres mesos. S'havia gastat més de 2.000 euros.

Mercè Prades i una vintena més de persones que s'han quedat amb el tractament bucal a mig fer es van concentrar ahir a primera hora de la tarda a les portes de la clínica per fer pressió, donar a conèixer la seva situació i reclamar conjuntament la devolució dels diners que ja han avançat.

La voluntat dels afectats és concentrar-se davant l'establiment almenys una vegada cada mes «perquè volem que es vegi què estant fent a totes les persones afectades», va explicar una de les afectades i promotora de la protesta, Eva Gutiérrez. La clínica dental està tancada i barrada. Ahir va quedar plena de cartells reclamant els diners i una solució.

«Fa un any vaig finançar el tractament», va explicar Prades. «Faltava una última visita perquè em donessin la boca i ho vaig trobar tancat». Ara, del que es tracta, diu, és de «fer força». En el seu cas, l'entitat que li va finançar les despeses del dentista li ha ajornat tres mesos el pagament, però no sap què passarà quan acabi aquest termini. «No sé què fer. A part del problema econòmic, també és un problema psicològic».

Una altra de les persones que ahir es manifestava davant la clínica explicava que «m'he gastat 6.000 euros per arreglar-me la boca. He pagat tot el tractament i em falta que em treguin els bràquets i que em facin un implant». La seva parella es troba en una situació similar i li han ajornat tres mesos el pagament dels 170 euros mensuals que abonava. De moment han demanat pressupost a altres dentistes.

Eva Gutiérrez té fundes provisionals en alguns queixals. «Puc menjar, però ja se'm mouen i no puc estar gaire temps així. Ho tinc malament i m'han trobat una infecció a la geniva. Hauria de fer un altre tractament, però no sé d'on trauré els diners». Hi duia invertits 6.000 euros.

Dentix va tancar amb el confinament. Posteriorment va tornar a reobrir «i van començar a donar hores, però sovint et trucaven per ajornar la visita», fins que es van trobar l'establiment tancat. A fora hi ha un rètol on aconsella trucar a un telèfon d'atenció al client. Però «mai no contesten. Et deixen amb la musiqueta i no responen».

La cadena Dentix va presentar concurs de creditors el 5 d'octubre. Tenia un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a una part de la plantilla i la setmana passada la va ampliar als 2.600 treballadors. També va anunciar el tancament de tots els seus centres fins a nou avís.