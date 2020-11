Les aigües residuals de Manresa van mostrar una presència a l'alça de covid des de l'agost

La depuradora de Manresa forma part d'una recerca iniciada el juliol a tot Catalunya per predir rebrots de covid. Com va avançar Regió7 al cap de mig any de començar la investigació –vegeu edició de l'1 de novembre–, s'ha comprovat que hi ha una correlació directa entre la presència del virus en les aigües residuals i els positius de covid detectats. A Manresa, la circulació del virus d'ençà que va començar la recerca ha estat sostinguda. Va ser a partir de l'agost que es va començar a notar un augment important.

Aquesta setmana (del 16 al 22) la circulació del virus és mitjana amb tendència estable, mentre que l'anterior també era mitjana però amb tendència a la baixa.

La de Manresa és una de les 56 estacions depuradores d'aigües residuals del territori català que participen en la recerca coordinada per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). A banda de la capital del Bages, aquesta estació dona servei a Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa.

Segons la recerca, en aquesta depuradora la circulació del virus durant el juliol va ser baixa, fins que la primera setmana d'agost (del 3 al 9) va fer un salt a una circulació alta, i es va passar del color groc al vermell (vegeu el gràfic adjunt). La setmana següent, del 10 al 16 d'agost, va baixar una mica i es va mantenir amb una circulació mitjana (taronja) fins a la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre, en què va tornar a una circulació baixa (groc). No va durar. A partir del 5 d'octubre va tornar a ser alta (vermell) i, passada aquesta setmana, es va quedar en el color taronja actual (circulació mitjana).



Una circulació mitjana i estable

A banda de si la circulació del virus és indetectable, baixa, mitjana o alta –informació que s'extreu a partir de la concentració absoluta de la diana gènica més abundant (en unitats logarítmiques) i mitjançant una escala de color–, la recerca també mostra a cada estació depuradora la tendència de canvi (a l'alça, estable o a la baixa) de les concentracions de la setmana en curs en comparació amb la setmana anterior. Mentre que la setmana passada a Manresa aquesta tendència era a la baixa, aquesta setmana es manté estable.

Malgrat que s'hagi demostrat la correlació entre la presència del virus a les aigües residuals i els casos detectats, el fet que la covid no hagi desaparegut mai sinó que hi hagi hagut casos sense interrupció fa molt complicat avançar-se mitjançant la informació que ofereix la recerca. Per què es va disparar la setmana del 3 d'agost? Aquella setmana va marcar l'inici de les vacances per a una gran part de la població, la qual cosa podria suggerir que hi va haver més socialització i contagis. En realitat, no se sap. Pel que fa a l'altre pic, el de la setmana del 5 a l'11 d'octubre, va coincidir amb un increment, la setmana següent, dels malalts ingressats a l'àrea covid de la Fundació Althaia i de les defuncions, però també és una mera suposició. A banda, si es comparen les dues puntes de circulació del virus per les aigües residuals amb el risc de rebrot a Manresa segons els mapes elaborats per Salut, no hi ha una equivalència.

Com va explicar Neus Collado, investigadora de l'ICRA i coordinadora de la xarxa de vigilància del SARS-CoV2 en aigües residuals de Catalunya, «aquesta eina serà especialment útil quan no es puguin destinar tants recursos a fer PCR de diagnòstic més individualitzats perquè permetrà tornar a identificar on hi pot haver més risc de rebrot i fins i tot on han estat més eficients les mesures restrictives i veiem una disminuació de circulació en les aigües».

Tot i el que comentàvem abans quant a la dificultat d'establir paral·lelismes, si es mira el pic de menys circulació després de vuit setmanes seguides de circulació mitjana o alta, la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre, la d'abans era la divuitena amb una baixa afectació hospitalària del coronavirus a Manresa. En canvi, la següent, coincidint amb el color groc a la depuradora, Althaia va alertar d'una tendència lenta però progressiva a l'alça que es va notar en les aigües residuals la setmana següent, la del 5 a l'11 d'octubre, en què el groc de baixa circulació va saltar al vermell d'alta.