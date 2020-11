Meandre reclama a l'Ajuntament una Anella Verda més segura i contínua

Que l'Ajuntament de Manresa aposti per garantir la connectivitat i la seguretat de l'Anella Verda mitjançant quatre actuacions que fa anys que reclamen. Amb aquesta finalitat, responsables de Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa i del pla de Bages, han mantingut una entrevista amb l'alcalde, Marc Aloy, i amb el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet .

Per a Meandre «són peticions concretes i coherents amb els beneficis demostrats –encara més en temps de pandèmia– de poder accedir a peu o amb bicicleta als espais naturals i agrícoles que envolten la ciutat i els pobles del pla de Bages. D'altra banda, són coherents amb la lluita en l'àmbit local contra el canvi climàtic».

Al seu entendre, la situació generada per la covid-19 fa necessari que la ciutadania que s'ha de quedar a la ciutat pugui accedir als espais naturals que l'envolten per vies atractives i segures. Recorden que la ciutat «té un rodal de 360 º força preservat i disposa de diversos espais naturals propers per fer-hi activitats culturals, de salut i de lleure sense aglomeracions. Ho fa possible l'Anella Verda, que ja és una realitat, però té uns dèficits importants que si són arranjats poden fer de Manresa un referent en la gestió dels valors dels entorns naturals i agrícoles periurbans», remarquen.

Les intervencions que han demanat formen part dels projectes de ciutat i, en concret, d'un document redactat el juny del 2019 amb els objectius de desenvolupament sostenible a Manresa.

En primer lloc, demanen la continuïtat i seguretat del camí del riu des de Sant Joan fins a la passera de Can Poc Oli. Remarquen que el camí del riu «és un dels grans projectes de ciutat, però manca continuïtat i seguretat en alguns punts». Reclamen, per tant, «disposar d'un camí continu i respectuós amb la biodiversitat per la riba del riu com a espai natural i de gaudi. És important que al llarg de tot el recorregut es faci una previsió de les connexions amb la ciutat des dels diferents barris i resoldre les principals discontinuïtats».



«Fa deu anys que ho demanem»

A banda del manteniment, consideren prioritari «arranjar d'una vegada per totes –fa deu anys que ho demanem– el despreniment de terres del passeig del Riu (camí de Sant Jaume i de Sant Ignasi), just a sota la Cova, per recuperar la continuïtat del passeig del Riu perduda fa anys. Actualment els molts caminants que van a la font de Sant Pau i cap a la passera de Can Poc Oli han de passar per una vorera estreta i perillosa. També, «fer passar i adequar el camí del riu per sota el segon arc del Pont Vell. Actualment, els vianants i les bicicletes han de passar per l'estreta vorera de la rotonda de Sant Marc, amb el conseqüent perill».

Finalment, insten l'Ajuntament a executar l'enunciat enderroc de La Carpa del Riu per salvar la continuïtat del passeig del Riu «perduda incomprensiblement fa anys». Regió7 ja va informar que l'Ajuntament havia posat a concurs les obres per aterrar aquest local d'oci nocturn, tancat fa dos anys. Meandre ho celebra i apunta que «el projecte d'adequació del [veí] parc de Josep Vidal hauria de facilitar l'accés a la riba del riu».