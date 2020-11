La sessió d'aquest dimarts del Cosmògraf amb Benedetta Tagliabue serà presencial

L'arquitecte Benedetta Tagliabue serà aquest dimarts a Manresa per participar a la pròxima sessió del cicle de pensament Cosmògraf. La desescalada permetrà seguir de forma presencial la seva intervenció a l'espai Plana de l'Om, amb un aforament del 50 % i amb invitació prèvia.

La pandèmia ha obligat a celebrar la IV edició del programa de pensament Cosmògraf, amb el títol "George Orwell. Cap on anem?", íntegrament en línia. Però els darrers canvis aprovats pel Govern, que rebaixen les restriccions socials, permetran celebrar la propera conferència del cicle de manera presencial.

Es farà dimarts 24 de novembre a l'auditori de la Plana de l'Om, a les 7 de la tarda, i caldrà reservar prèviament les invitacions. També, com la resta del programa, s'emetrà en directe per Internet i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube Manresa Cultura.

La conferència de dimarts porta per títol "Reflexions sobre els valors de l'arquitectura. Present i futur·, i comptarà amb la participació de l'arquitecta Benedetta Tagliabue. L'acte serà conduït per David Closes, arquitecte i cap del Servei de Projectes Urbans de l'Ajuntament de Manresa.

La reserva d'entrades es pot sol·licitar a la pàgina web del Kursaal.

Pel que fa a la que serà la darrera conferència d'aquest cicle, prevista per dijous 26 i a càrrec del catedràtic de filosofia política Daniel Innerarity -que conversarà amb el director de Regió7, Marc Marcè- s'està pendent de les darreres converses amb el conferenciant per tal de poder confirmar si es podrà realitzar de manera presencial, o si bé es farà en directe per Internet.

El programa de pensament Cosmògraf afronta aquest any el debat que plana a tot el planeta en un moment en què la pandèmia ha aguditzat les incerteses sobre el futur la vida i, també, sobre el control de l'individu.

L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural El Casino, ha convidat, amb el Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Cercle Artístic de Manresa i Cine Club Manresa, a onze veus destacades, d'àmbit nacional i internacional, i de diferents disciplines, perquè reflexionin sobre el present i el futur a partir de la pregunta: "Cap on anem?"

Des del 5 de novembre han passat pel Cosmògraf el filòsof i professor de literatura italiana Nuccio Ordine, l'escriptora Brigitte Vasallo, la científica Clara Prats, el periodista Xesco Reverter, l'exministra equatoriana Yolanda Kakabadse, el filòsof i periodista Joan Burdeus i el pensador Rob Riemen. Totes les conferències estan a disposició del públic al canal de YouTube Manresa Cultura.