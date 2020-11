La velocitat de transmissió de la covid, l'Rt, augmenta lleugerament a les comarques centrals

La velocitat de transmissió de la covid, el que s'anomena l'Rt, ha augmentat lleugerament a la Cataluya central i també e les capitals de comarca. A Manresa ha tornat al llindar de l'1,00, igual que Solsona, mentre que a Igualada és d'1,06. A Moià continua disparat com els darrers dies amb 2,19 -el que vol dir que una persona en pot infectar dues més-, i només se salven de la crema Berga, amb 0,71 i Puigcerdà amb 0,96. L'Rt és un dels indicadors que s'utilitzen per comprovar que la covid remet en un territori i l'ideal és que estigués molt per sota d'1,00. Al conjunt de Catalunya és de 0,77.

Al conjunt de Catalunya el risc de rebrot ha baixat 18 punts, segons les darreres dades del departament de Salut, fins a situar-se en els 313. A les comarques centrals només el Solsonès i l'Anoia se situen per sota, amb 307 i 212 respectivament. El Bages, amb 450, el Berguedà amb 430 i la Cerdanya, amb 577, estan molt per sobre. Tot i així al Bages ha baixat 12 punts respecte l'última actualització. El Berguedà n'ha pujat 6.

Igual que amb la velocitat de transmissió, el risc de rebrot de covid del Moianès és alt. De 1.847 punts. És la comarca catalana amb l'índex més elevat degut a l'aparició de casos positius les darreres setmanes en una població relativament petita, 13.192 habitants, fet que ha provocat que tan el risc de rebrot com l'Rt s'hagi disparat els darrers dies. Entre el 12 i el 18 de novembre s'han detectat 81 positius a la comarca. La setmana anterior van ser 11, i la del 19 d'octubre al 4 de novembre hi van haver 40 positius.

A Manresa el risc de rebrot és de 579 punts, 4 menys que l'últim recompte. A Berga de 484 , 7 menys. A Solsona, de 376, 9 més. A Moià és de 787, 154 menys que les dades anteriors. Ha pujat també a Igualada, que és de 321, 48 més, mentre que a Puigcerdà se situa en els 873.

La setmana del 12 al 18 de novembre s'han detectat a Manresa 225 nous casos positius, que són 29 menys que no pas a setmana anterior, i 63 menys que no pas l'última d'octubre i principis de novembre. Aquesta tendència a la baixa també es dona a Igualada. De 65 positius casos la setmana del 5 a l'11 de novembre s'ha passat a 59. Al Berguedà s'ha passat de 186 a 85 i al Solsonès de 23 a 18.

A Catalunya el risc de rebrot continua a la baixa. Retrocedeix 18 punts en les últimes 24 hores i se situa en els 313, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, puja una centèsima fins a 0,77, mentre que la incidència a 14 dies cau a 430,83 (dissabte era de 460,89).

En paral·lel, s'han declarat 1.126 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 299.722 des de l'inici de la pandèmia. El 7,56% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 58 noves morts, que fan un total de 15.491. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.085 ingressats per covid-19 (+25) –trencant una tendència de cinc dies de baixada- i 514 persones estan a l'UCI (-13).