Aigües de Manresa estrena imatge aprofitant que passa de ser una empresa municipal a plurimunicipal

L'empresa pública Aigües de Manresa ha aprofitat el salt d'empresa municipal a empresa plurimunicipal per presentar la seva nova imatge corporativa, que relleva i trenca totalment amb l'actual, que data del 1861, de l'aleshores Junta d'Aigües Potables de Manresa. El salt a empresa plurimunicipal d'Aigües de Manresa, que va néixer el 1982 de la mà de l'aleshores alcalde, Joan Cornet, i del gerent de l'empresa fins al 2018, Josep Alabern, l'ha propiciat un canvi en la normativa europea (el 2014) i, posteriorment, estatal (el 2017) segons el qual per poder continuar portant la gestió de l'aigua de Manresa i de 16 municipis més, els darrers n'han de tenir un control directe i no simbòlic com fins ara. Dit d'una altra manera, a efectes pràctics a l'hora de decidir, l'Ajuntament de Manresa ja no té tot el poder sinó que se'l reparteix amb els altres 16 municipis. Tots aquests ajuntaments han comprat accions de l'empresa, cosa que també han fet el Consell Comarcal del Bages i la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. L'Ajuntament de Manresa, però, en continua tenint el 99%. Pel que fa al poder decisori, té el 50% i ha cedit el 50% restants als altres municipis.

La presentació del canvi d'imatge, així com de l'anunci del salt a empresa supramunicipal, del qual ja fa temps que es parlava, i d'un pla estratègic fins al 2025, l'han fet l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura, en un acte que s'ha pogut seguir virtualment aquest dilluns a la tarda i que ha tingut lloc a la sala de festes SevenSeven de la capital del Bages (imatge inferior). L'ha presentat la periodista Anna Vilajosana.

Una imatge totalment trencadora

El nou logotip juga amb la lletra A d'aigües i amb la M de Manresa i també amb el blau, amb el moviment de l'aigua, amb les muntanyes de Montserrat i amb una gota d'aigüa, per crear una imatge que trenca del tot amb l'actual i que ja s'ha aplicat a tot el relacionat amb l'empresa. L'autora és la consultoria ambiental Spora, amb seu a Salt, Barcelona i Hernani. Dos dels seus responsables, la geògrafa Vilma Masdevall i el dissenyador gràfic Marc Vila, han explicat que a l'hora de fer el disseny han pogut trencar del tot amb la imatge precedent perquè van fer una enquesta i van comprovar que els abonats a l'empresa no s'hi sentien gens identificats. En el nou disseny es perd la 'de' i el nom passa a ser Aigües Manresa, Gestió Pública de l'Aigua.

Ventura ha presentat l'equip directiu de l'empresa i un vídeo ha servit per repassar el potencial d'Aigües de Manresa, que tracta anualment més de 10 milions de m3 d'aigua, té més de 62.000 abonats, subministra a 17 municipis, gestiona les Piscines Municipals de Manresa i controla més de 354 quilòmetres de xarxa de clavegueram, entre altres.