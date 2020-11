EatEasy Manresa crea una «experiència gastronòmica sorpresa» a casa

Quadre explicatiu sobre com fer la reserva de l'EATEASYBOX

Quadre explicatiu sobre com fer la reserva de l'EATEASYBOX

Eateasy treu al mercat una nova experiència a la ciutat, de la mà d'una selecció de restaurants del Bages, que consisteix en un sopar sorpresa a casa.

L'EATEASYBOX té com a propòsit que el client rebi a casa un menú preparat especialment per l'ocasió de la mà d'un dels restaurants de la comarca que hi participen (Ospi Restaurant, La Barca, Leo's Pizza, Mas de la Sala i David Garcia Delivery) sense saber quin establiment l'hi ha preparat fins al moment de l'entrega.

La primera edició està programada per entregar-se aquest dissabte dia 28 de novembre, entre les 20 i les 22 hores, només per a residents a la ciutat de Manresa.

La reserva de l'EATEASYBOX ja es pot fer a través de la nova pàgina web www.eateasy.cat abans de dijous 26 de novembre a les 23:59h. En aquesta es pot informar de la quantitat de menús a demanar, els al·lèrgens, intoleràncies o altres dietes especials, a més de descartar algun restaurant si ho desitgen. Aquesta és la primera edició, però es preveu que n'hi hagi a mesura que les temàtiques vagin evolucionant i incrementant el nombre de restaurants participants.