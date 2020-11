Les entitats veïnals de Manresa estudien unificar les seccions d'enterrament

Les associacions de veïns de Manresa estan estudiant unificar les seccions d'enterrament, un dels puntals de les entitats, davant la falta de joves i la pèrdua progressiva de socis. Aquesta realitat empeny a fer un canvi de model, i els responsables veïnals estan estudiant com transformar les seccions d'enterrament a final de l'any que ve o el 2022. Les fórmules que hi ha sobre la taula són crear una cooperativa o una mútua.

En aquest moment hi ha prou socis per tirar endavant el projecte, i és que hi ha 15.000 inscrits en total en les seccions d'enterrament de les 16 entitats que integren la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Per aquest motiu estan convençuts que la iniciativa serà viable. És una qüestió que els presidents estan debatent en els darrers anys, i en la dar-rera reunió de la federació, que va tenir lloc la setmana passada, va ser un dels temes tractats, amb la mirada fixada en com es pot fer aquesta transició i quina és la fórmula que finalment s'escollirà.

Amb el model actual, cada soci fa una aportació cada cop que al barri hi ha una defunció, de manera que entre tots paguen les despeses del funeral. En els darrers anys, la gent s'hi anat apuntant més tard i quan ja és gran, motiu pel qual algunes associacions van optar per fer pagar una entrada a les persones a partir de certa edat quan s'inscrivien. Tot i això, el fet que hi falti gent jove i el nombre d'inscrits vagi disminuint fa entreveure que les seccions d'enterrament a llarg termini no són sostenibles.

Els responsables veïnals són conscients que el canvi de model també ha d'anar acompanyat d'una oferta que faci atractiu el servei que ofereixin un cop constitueixin la societat que pretenen crear. Es vol evitar que la gent opti, un cop tirin endavant el projecte, per pòlisses del banc i de mútues per sufragar les despeses del funeral.

La federació té un estudi de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central que detalla els passos a seguir si les entitats acorden convertir-se en cooperativa i, d'altra banda, també han estudiat què suposaria esdevenir una mútua. En els propers mesos s'haurà de definir el model a seguir. «Estem fent passos endavant en aquest sentit, tot i que encara se n'ha de parlar més perquè n'hi ha que no ho tenen clar», explica el president de la federació, Toni Erro, a aquest diari. «S'ha descartat l'opció de convertir-nos les seccions d'enterrament en una asseguradora perquè és una fórmula massa cara», afegeix.

Fa 40 anys, quan van veure la llum moltes de les associacions de veïns de Manresa, es van constituir les seccions d'enterrament i van servir com a reclam per incrementar el nombre de socis de les entitats, però el 2020 aquest és un model que s'està esgotant. «Un cop haguem escollit la fórmula jurídica, ens tocarà treballar per fer-ho realitat», diu Erro. Des de la federació són conscients que en el període de transició s'haurà d'explicar molt bé als associats per què ara toca fer aquest canvi i convèncer els socis que són reticents.