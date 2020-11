El Gran Recapte recull més del 30% menys en una edició atípica

Ha estat un Gran Recapte d'aliments atípic. Dissabte va acabar la campanya solidària als supermercats –tot i que continua virtualment– i, malgrat que encara no s'ha fet el recompte dels diners aconseguits, els organitzadors de la campanya a Manresa calculen que han recollit entre el 30% i el 40% menys que en l'edició anterior. Tot i que altres anys es calculava tot el que s'havia recaptat en quilos d'aliments, i el balanç final d'aquest any es farà en euros, hi ha hagut una disminució de l'ajut respecte de l'any passat.

El motiu és que la darrera edició del Gran Recapte ha estat totalment diferent dels anteriors a causa de la crisi sanitària. Tot i això, els responsables del Banc d'Aliments al Bages ja ho preveien i es mostren satisfets de la resposta ciutadana. «És normal. A la gent li agradava participar en la campanya solidària tot fent una compra, i aquest cop havien de fer un donatiu a la caixa del supermercat. Tot i això, ha participat molta gent i estem contents », explica el delegat al Bages del Banc dels Aliments, Jaume Torras.

Per tal d'evitar contactes i mantenir les distàncies de seguretat, aquest any no hi ha hagut els voluntaris informant a peu de supermercat la clientela ni clients omplint les caixes amb els productes alimentaris que compren per a la campanya. A banda, de forma online, el Gran Recapte s'allargarà fins al 13 de desembre. En aquest cas, les donacions es poden fer a través del web.