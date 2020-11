L'acció solidària L'Arbre dels Somnis arribarà aquest Nadal a 65 infants de Manresa

Fins al dia 11 de desembre, les persones que ho vulguin (clients i treballadors de CaixaBank i també la ciutadania en general) poden participar en la quarta edició de l'acció solidària L'Arbre dels Somnis. Amb la col·laboració del programa CaixaProinfància de la Fundació la Caixa, el programa de voluntariat de CaixaBank i més de 400 entitats socials vinculades a la lluita contra la pobresa infantil de Catalunya i l'estat espanyol, té per objectiu fer realitat el somni de 25.000 infants en situació de pobresa, de manera que tinguin el regal de Nadal que desitgen. A la Catalunya Central, hi participen 165 infants entre el Bages, el Berguedà i Osona a través de les entitats Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, amb 65 infants; Càritas Parroquial de Berga i Projecte i Vida d'Osona.

Aquest matí de dilluns s'ha fet la presentació virtual per als mitjans a la Catalunya Central amb la participació de sor Lucía Caram i Jaume Masana, director de la territorial Catalunya de CaixaBank. Caram ha destacat la importància que els infants puguin ser infants i fer realitat els seus somnis per Nadal com qualsevol altra criatura, la qual cosa permet l'acció social L'Arbre dels Somnis. Ha explicat que un dels infants que atén la fundació que dirigeix a través del projecte Invulnerables ha demanat un patinet per poder anar escola ell i que els seu pare el pugui utilitzar per anar a treballar. Masana ha destacat que enguany, segurament provocat per la pandèmia, que ha empitjorat la situació de moltes famílies que ja no vivien en una situació de comoditat, hi ha més canalla que ha demanat com a regal coses bàsiques, com roba d'abric i vambes.

Els arbres dels somnis ja són repartirs a les 60 oficines de la Catalunya Central. En tots ells hi ha unes boles decoratives i a cadascuna li correspon una carta. La persona que hi vulgui participar ha de recollir una bola amb la qual li donaran la carta d'un dels infants participants on demana un regal de Nadal que la seva família no es pot permetre. Els ciutadà haurà de comprar aquest regal i deixar-lo a l'oficina on ha recollit la carta. Els regals es lliuraran a les entitats esmentades, que al seu torn els faran arribar als infants. Caram ha explicat que des de l'any passat, en el cas de la fundació, són els pares dels infants els que els hi lliuren directament.

CaixaBank ha obert avui dilluns aquesta nova edició de L'Arbre dels Somnis. És la primera en què l'acció arribarà a les 4.000 oficines de la xarxa de CaixaBank, fet que suposa ampliar l'abast a gairebé 2.000 poblacions de tot Espanya i aconseguir que 25.000 infants en situació de vulnerabilitat puguin tenir aquest Nadal el regal que desitgen.

L'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar organitza L'Arbre dels Somnis en col·laboració amb el programa CaixaProInfància de la Fundació la Caixa, el programa de voluntariat de CaixaBank i més de 400 entitats socials de tota Catalunya i l'èstat espanyol.

Es preveu que l'edició 2020, la quarta en la història de la iniciativa, mobilitzarà milers de persones, entre entitats col·laboradores, treballadors socials, voluntaris, empleats i clients de l'entitat financera, per fer realitat els desitjos de les 25.000 cartes rebudes.

Entre les organitzacions col·laboradores, figuren Creu Roja, Càritas, Secretariat Gitano i Save the Children, així com els serveis socials de nombrosos municipis i petites entitats d'àmbit local, moltes d'elles adherides al programa CaixaProinfància de la Fundació la Caixa.

L'abast rècord de la nova edició de L'Arbre dels Somnis s'emmarca en el context de la crisi actual provocada per la pandèmia de la covid-19. La pobresa de famílies i nens i nenes en situació de vulnerabilitat s'ha agreujat i, a més, s'està estenent a unes altres famílies que, fins a la data, no patien privacions. Actualment, hi ha 2,1 milions de nens i nenes espanyols afectats, la tercera taxa més gran de tota la Unió Europea, després de Romania i Bulgària. Segons dades de Save the Children, el percentatge de menors en situació de pobresa ha crescut a Espanya un 15% des del març i, a tancament del 2020, un de cada tres podria veure's en aquesta situació.



Realització de somnis



L'objectiu principal de L'Arbre dels Somnis és fer possible el desig de nens i nenes que difícilment tindran per Nadal el regal que volen pels escassos recursos econòmics de la seva família. Per això, els nens beneficiaris de la iniciativa han escrit una carta demanant els regals que els agradaria rebre.

Totes aquestes cartes s'han distribuït per tota la xarxa de CaixaBank. Clients i empleats -i també la resta de la ciutadania, si ho desitja- poden sol·licitar una de les cartes i, d'aquesta manera, contribuir a fer realitat el desig expressat pel petit. Un cop el paquet estigui preparat, s'haurà de lliurar en la mateixa oficina on es va rebre la carta, amb una etiqueta identificativa que facilita l'organització per garantir la traçabilitat i correcte lliurament.

El termini per a la recepció dels regals finalitzarà l'11 de desembre.

Capil·laritat territorial



Per multiplicar l'abast de L'Arbre dels Somnis, la iniciativa, que fins a la data se celebrava només en una part de les oficines retail de CaixaBank, s'amplia a tota a la xarxa de banca de particulars, així com a 40 centres d'empreses i als de serveis corporatius de l'entitat.

Gràcies a això, aconseguirà el 2020 la més gran extensió de la seva història en el territori espanyol. CaixaBank compta amb la xarxa comercial més gran del sector financer a Espanya, amb presència en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i el 94% de les de més de 5.000.

Així mateix, es desenvoluparà una àmplia campanya en xarxes socials, que es podrà seguir amb l'hashtag #ArbredelsSomnis.

Fruit de la col·laboració entre la Fundació la Caixa i CaixaBank, cada any més de 10.000 projectes reben, en conjunt, prop de 45 milions d'euros de la Fundació la Caixa a favor de més de 8.000 entitats socials de tot el país. Des de l'inici de la crisi de la covid-19, Fundació la Caixa ha destinat, a través de CaixaBank, 9,6 milions d'euros a 1.700 projectes relacionats amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals en aquesta matèria. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat, referent en banca socialment responsable, manté una actitud de servei als seus clients i a tota la societat en general.

L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per la seva banda, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, les filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management han obtingut la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible segons els Principis d'Inversió Sostenible que compten amb el suport de Nacions Unides.

A més de mantenir la capil·laritat territorial més gran del sector financer espanyol, CaixaBank és també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals, i els seus empleats participen en tasques de voluntariat durant tot l'any, mitjançant l'Associació de Voluntaris de la Caixa. En l'últim any, al voltant de 5.800 persones de l'Associació han participat en més de 7.000 activitats solidàries. Entre elles es troben els cursos d'educació financera, una de les iniciatives que formen part del compromís de CaixaBank amb la cultura financera.

CaixaBank va presentar el novembre del 2020 la seva nova plataforma d'educació financera. Sota la denominació Molt per Fer, l'entitat ha creat un nou hub, ubicat dins el portal global de cultura financera de l'entitat anomenada CaixaBank Life, a través del qual difondrà conceptes financers bàsics lligats als projectes vitals més freqüents de la població. L'objectiu és il·lustrar la importància de la cultura financera a través de persones influents i amb històries reals.