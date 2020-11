Manresa perd Antoni Berenguer, exprofessor del Lacetània, polític i home d'entitats

L'exregidor, professor i activista social Antoni Berenguer Casas va morir diumenge als 77 anys d'edat a causa de complicacions de salut derivades d'una infecció de covid-19. El funeral tindrà lloc dimarts a les 11 del matí a la parròquia de Crist Rei, sortint del tanatori Àltima Fontanova.

Antoni Berenguer va treballar de Mestre de Taller a Filatures Berenguer d'Artés. Va passar a exercir de professor de Tèxtil a l'institut Lacetània de Manresa i, posteriorment, de Tecnologia.

Políticament va ser regidor de govern durant el mandat 1991-1995 amb l'alcalde Juli Sanclimens. L'any 2000 va ser nomenat president del comitè local de Convergència Democràtica de Catalunya a Manresa. També va ser membre del comitè executiu local de CDC i UDC fruit de la federació de les dues forces polítiques.

A banda de la vessant professional i política, Antoni Berenguer va ser un home vinculat a entitats.

Va presidir l'Associació de Veïns del Passeig i rodalies, membre de la junta del Centre d'Esports Manresa, membre del Consell de la Gent Gran de Manresa i de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.

La família explica que Antoni Berenguer ha estat una persona activa i implicada en múltiples fronts socials, sempre amatent a col·laborar per intentar aconseguir una societat més justa. També recorda que l'aniversari de l'Antoni Berenguer estava pròxim. Per Santa Llúcia, el 13 de desembre, hauria complert 78 anys, però la pandèmia i les complicacions del seu estat de salut derivades de la infecció no ho han fet possible.