Nova mort a Sant Andreu i ja en van 17 en aquesta segona onada de covid

Avui ha mort una altra persona a causa de l'epidèmia de covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa. És la dissetena víctima mortal en aquesta segona onada de la pandèmia i la número 81 des de l'inici, el mes de març

Actualment hi ha 77 persones ingressades a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) per covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. Dissabte hi havia 78 persones ingressades a les unitats d'aïllament.

Les darreres 24 hores ha mort 1 persona, 1 persona ha rebut l'alta domiciliària i 1 persona ha ingressat.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són:



Xifra acumulada d'ingressos: 121

Xifra acumulada d'altes: 19 (5 a residència i 14 a casa).

Xifra acumulada de defuncions: 17

Xifra de persones 'negativitzades': 8



L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.