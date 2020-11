Disset morts a Sant Andreu en la segona onada i vuitanta-un en total

El degoteig de víctimes mortals als centres assistencials manresans a causa de l'epidèmia de covid-19 no s'atura. A l'Hospital de Sant Andreu hi va haver ahir una nova defunció, dissetena de la segona onada i la vuitanta-unena des de l'inici de la crisi sanitària.

L'anterior víctima mortal a l'Hospital de Sant Andreu es va produir dissabte passat i també n'hi van haver dijous, dimarts i dilluns, pel que fa a la darrera setmana.

El centre assistencial tenia ahir 77 persones ingressades a les unitats d'aïllament o en habitacions que han estat aïllades.

Dissabte hi havia 78 persones ingressades. Totes dues xifres estan per sobre de les 86 que hi havia dijous passat. Aquesta ha estat la quantitat màxima d'ingressats simultanis registrats a Sant Andreu en aquesta segona onada de la pandèmia.

Durant la primera onada van arribar a haver 138 persones infectades simultàniament.

A banda de la nova víctima mortal, en les darreres 24 hores una persona va rebre l'alta domiciliària. En aquesta segona onada se n'han donat 19 (5 a residència i 14 a casa). En total, Sant Andreu ha donat 67 altes.

D'altra banda, una altra persona ha ingressat al centre assistencial.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són de 121 ingressos, entre els quals s'han produït 17 defuncions, s'han donat 19 altes i 8 persones han passat de ser positives a negatives pel virus, amb la qual cosa queden 77 ingressats a les unitats d'aïllament.