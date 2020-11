L'empresa Aigües de Manresa culmina el procés per no ser només manresana

La data d'ahir va marcar un moment d'inflexió important per a l'empresa Aigües de Manresa. Ja no és una empresa municipal sinó plurimunicipal. El camí per fer aquest canvi, iniciat el 2017, s'ha culminat ara. Ahir, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el gerent de l'empresa, Antoni Ventura, en van parlar en un presentació virtual que també va incloure la posada de llarg de la nova imatge corporativa de l'empresa i l'anunci d'un pla estratègic fins al 2025, del qual se'n van presentar els set eixos.

Aigües de Manresa, nascuda el 1982, es va haver d'adaptar a partir del 2017 a una nova directiva europea que feia obligat un canvi del model de gestió per continuar treballant amb els 16 municipis als quals serveix, a banda de Manresa. Per fer-ho, els va obrir el seu accionariat, cedit per l'Ajuntament de Manresa, de manera que puguin tenir un lloc en la junta general d'accionistes, que és el màxim òrgan de govern. Alhora, l'Ajuntament de Manresa també els va cedir el 50 % del poder decisori en el consell d'administració. Per tant, l'empresa ha passat a ser considerada per cada municipi accionista com un mitjà municipal propi i 100% públic. Aquest 2020 ha culminat aquest procés en la majoria dels municipis, que ja han entrat a formar part en la junta general.

Ventura va explicar que l'inici del procés el va marcar el 2014 una directiva europea i, el 2017, la subsegüent llei de contractes de l'estat com a resultat d'aquesta directiva que van invalidar la manera de treballar que tenia l'empresa, a base de contractes programa. «Van exigir que, perquè Aigües de Manresa es pogués considerar igualment com a propietat de cada ajuntament amb servei, els ajuntaments havien de demostrar que tenien un control efectiu sobre l'empresa, i el control efectiu es pot demostrar quan s'és propietari». Ara ja ho són, a més a més de la capital del Bages: Calders, Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, Fonollosa, Navarcles, Navàs, Marganell, Monistrol de Calders, El Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Sant Martí de Torruella, Castelltallat, Sant Salvador de Guardiola i Santpedor, i també el Consell Comarcal del Bages i la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament, que també n'han comprat accions.

El gerent d'Aigües de Manresa va remarcar que és un procés obert «a qualsevol municipi que vulgui que Aigües de Manresa li presti el servei d'abastament i depuració i que vulgui sol·licitar la compra d'accions i vulgui entrar a la junta general d'accionistes». A nivell dels abonats, va assegurar que no notaran canvis «perquè ja fa molts anys que ens comportem com una empresa amb vocació comarcal» i que per als ajuntaments «simplifica moltíssim tots els tràmits administratius i ens dona més proximitat i eficiència».



Un camí llarg i complex

Aloy va admetre que aquest camí de tres anys ha estat llarg i complex, i va posar l'accent en els efectes de futur que tindrà. «Fins ara, Aigües de Manresa tenia com a propietaris 78.000 habitants, els manresans i manresanes, a través dels seus representants a l'Ajuntament. Ara, els propietaris són més de 140.000 persones dels municipis que han adquirit accions».

Va expressar el seu orgull per l'empresa ja plurimunicipal «que passa a ser una de les més importants d'aigües del país» i va recordar que, malauradament, mentre que «al món la gestió pública és el 90 % i només el 10 % és privada» a Catalunya és a l'inrevés.