Manresa commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones de forma virtual

L'Ajuntament de Manresa, a través del Servei d'Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig (SIAD) i el Consell Municipal dela Dona, presenten una nova edició de la campanya de sensibilització al voltant del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra aquest dimecres 25 de novembre.

Enguany, la situació derivada de la pandèmia ha fet necessari adaptar el programa a la nova realitat, creant recursos i accions en un format virtual, per tal de mantenir la capacitat de sensibilització i prevenció malgrat les limitacions derivades de la Covid-19. Així, s'ha aconseguit bastir un programa molt complet, amb un total de 22 activitats, organitzades per diferents entitats i serveis de la ciutat.

L'acte institucional, que es farà dimecres 25 de novembre a les 12 del migdia, es podrà seguir per Internet a www.manresa.cat/contralaviolenciamasclista i s'iniciarà amb un minut de silenci en record a totes les víctimes. Comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps Roca; de la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas, i de Mariona Descarrega Alsina, en representació del Consell Municipal de la Dona.

En el transcurs de l'acte, hi haurà la intervenció musical de la cantant Celeste Alías i es coneixerà el veredicte del certament audiovisual a TikTok —amb el visionat de l'obra guanyadora. També s'estrenarà el vídeo 'Et creus més home?', un muntatge que, en aquesta ocasió, aposta perquè siguin els mateixos homes els que interpel·lin altres homes sobre actituds que comporten violència envers les dones. El vídeo està protagonitzat per cares conegudes de Manresa: el jugador de bàsquet Rafa Martínez Aguilera, els periodistes Francesc Garriga Guixà i Carles Jódar Jerez, el músic Antonio El Remendao i el comunicador Enric Bastardes Bonachi.

Els actes continuaran el mateix 25 de novembre, a les 18.30 h de la tarda, quan tindrà lloc una encesa d'espelmes virtual que també es podrà seguir a través de l'enllaç www.manresa.cat/contralaviolenciamasclista. Està organitzat pel Consell Municipal de la Dona i incorporarà la lectura del manifest. En els següents dies, s'organitzaran cursos sobre llenguatge inclusiu i no sexista, sobre noves masculinitats i sobre serigrafia feminista. Per al col·lectiu jove, s'ha creat el joc interactiu 'Súper SIAD', que es farà arribar a tots els instituts i en el qual s'incentiva als joves a eliminar les actituds masclistes (vegeu programa complet a sota).



40 dones assassinades a l'Estat espanyol

Durant aquest 2020, 40 dones han estat assassinades a l'Estat espanyol víctimes de la violència masclista. D'aquests 40 assassinats, 9 s'han produït a Catalunya, segons les dades que proporciona el Govern estatal. Pel que fa a les denúncies, fins al segon trimestre d'aquest 2020 se'n van presentar 4.469 per violència de gènere a Catalunya, segons les dades del Consell General de Poder Judicial. El nombre de denúncies respecte de l'any passat ha disminuït. El confinament hi està molt relacionat. Sobretot durant l'estat d'alarma, es va donar una situació de contenció per por que el circuit no funciones bé, o per la incertesa de no poder saber què passaria amb la dona agredida o els seus fills i filles. Durant el primer mes de confinament, entre el 14 de març i el 17 d'abril, els Mossos d'Esquadra van detenir 572 persones per casos de viol? rave;ncia de gènere i domèstica.

Pel que fa a la línia d'atenció a les dones en situació de violència de la Generalitat de Catalunya, ha registrat 12.645 trucades per violència masclista de gener fins a octubre del 2020, un 60% més que l'any passat, a banda de totes les atencions via xarxes socials —com ara WhatsApp o Telegram—, que han tingut un augment del 80%.

Pel que fa als serveis municipals, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig (SIAD) ha atès fins al 7 de novembre 106 dones per violència masclista, algunes de les quals s'han derivat al nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE), que des que es va obrir aquest febrer a la Muralla del Carme ha atès 184 dones de Manresa.



ACTES DEL SIAD I EL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

Acte Institucional de Commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones

L'acte es realitzarà en directe per Internet, el dia 25 de nombre a les 12 h. S'iniciarà amb un minut de silenci en record de les víctimes. Comptarà amb la lectura del manifest, la presentació del vídeo 'Et creus més home?', el veredicte del certament audiovisual a TikTok —amb el visionat de l'obra guanyadora— i amb l'actuació musical de Celeste Alías.

Es pot seguir a través de www.manresa.cat/contralaviolenciamasclista

Encesa d'espelmes virtuals contra la violència de gènere

L'acte, organitzat pel Consell Municipal de la Dona, es realitzarà en directe des d'una plataforma virtual a les 18.30 h. Es llegirà el manifest creat pel mateix Consell.

Es pot seguir a través de www.manresa.cat/contralaviolenciamasclista

Creació del vídeo 'Et creus més home?'

El vídeo posa el focus en els agressors i no en les víctimes. Són homes coneguts de la ciutat i del seu entorn que interpel·len directament als agressors. Per la realització del vídeo s'ha comptat amb la col·laboració del jugador de bàsquet Rafa Martínez Aguilera, dels periodistes Francesc Garriga Guixà i Carles Jódar Jerez, del músic Antonio El Remendao i del comunicador Enric Bastardes Bonachi. El llançament a les xarxes del vídeo es farà el mateix dia 25 de novembre.

Certament audiovisual a TikTok 'Gravant contra la violència masclista'

El concurs es va realitzar del 16 d'octubre al 16 de novembre i ha comptat amb un total de 30 obres presentades. L'objectiu de la convocatòria és estimular la capacitat creativa de la ciutadania, així com promoure la reflexió i la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere. Es va triar la plataforma TikTok per l'impacte que té en els col·lectius més joves i per la facilitat de creació i edició audiovisual que proporciona. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el 25 de novembre, durant l'acte institucional de commemoració.

Creació del joc interactiu 'Súper SIAD'

Per tal de poder continuar treballant la prevenció contra la violència masclista amb els col·lectius més joves, s'ha creat el joc 'Súper SIAD', adreçat a l'alumnat de secundària i altres col·lectius de joves, amb l'objectiu que es pugui treballar tant a l'aula com en casa en cas de confinament. Es farà arribar a tots els instituts avui mateix.

Curs on-line sobre llenguatge no sexista i inclusiu

El taller, que forma part de la campanya 'Les paraules poden canviar', pretén dotar les persones participants d'eines per aprendre a detectar el sexisme i l'androcentrisme en el llenguatge, prendre consciència de les implicacions que té expressar-nos sempre en masculí i aprendre a aplicar els diferents recursos de què disposem per tal que el llenguatge sigui no sexista i inclusiu. Es realitzarà els dies 26 de novembre i 2i 9 de desembre, de 18.30 a 20 h, i anirà a càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms. Es farà a través de la plataforma virtual Zoom. Inscripcions a https://forms.gle/dLYDRd8F8nVkBG996

Taller on-line sobre noves masculinitats

El taller aborda el reconeixement-deconstrucció-reconstrucció de la masculinitat des d'una exploració vivencial mitjançant propostes i exercicis. Es treballen les emocions socialment reprimides per passar del pla racional a l'emocional, i es reflexiona de forma més profunda sobre el model de masculinitat que es vol reconstruir.

Es realitzarà els dies 2, 9 i 16 de desembre, de 18.30 a 20.30 h, i està adreçat a homes. Es farà a través d'una plataforma virtual. Cal inscripció prèvia a https://www.manresa.cat/dona/article/9886-dia-internacional-per-l-eliminacio-de-la-violencia-contra-les-dones o al telèfon 93 875 23 10.

Taller on-line de serigrafia feminista

L'objectiu del taller és compartir coneixements de les diferents tècniques serigràfiques perquè des de la pròpia llar es pugui estampar sobre diferents superfícies, utilitzant la serigrafia com una eina més per combatre el sexisme i el patriarcat.

Es farà el dia 1 de desembre, de 16 a 18h, a càrrec d'Embrutafils i Madame Tornado. Es farà a través d'una plataforma virtual. Cal inscripció prèvia a https://www.manresa.cat/dona/article/9886-dia-internacional-per-l-eliminacio-de-la-violencia-contra-les-dones o al telèfon 93 875 23 10.