Unes 150 persones paralitzen el trànsit a la Bonavista contra la violència masclista

No ha estat una manifestació com altres anys, però la concentració organitzada pel Comitè Feminista de Manresa en el Dia internacional contra la Violència envers les Dones també s'ha fet notar. Hi han participat unes 150 persones, que a 1/4 de 7 de la tarda s'han repartit per tota la rotonda de la Bonavista paralitzant el trànsit, que no s'ha pogut reprendre fins que faltaven deu minuts per a les 7.

Entremig, ha llegit un manifest, han encès torxes i han cridat proclames com "Visca, visca, visca, la lluita feminista". Duien una pancarta amb el lema "Ens volem vives i amb vides dignes» i han pintat al terra amb puntura blanca la proclama "Ens volem vives".

Entre els assistents, tot i que hi havia molt jovent, també s'hi han pogut veure persones de diverses edats. La Policia Local s'ha encarregat d'anar aturant el trànsit i de desviar els vehicles per evitar que es col·lapsés l'entorn de la plaça, tot i que hi ha hagut moments en què les cues pels carrers del voltant de la rotonda arribaven fins a l'altra punta del vial.

Un cop desconvocada la concentració per les convocants, que ha tingut a la Ben Plantada el punt de trobada, han calgut deu minuts per poder reprendre la circulació amb normalitat.