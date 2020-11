Manresa En Comú demana que Educació es quedi tota l'Escola Joviat i porta el cas al Parlament

El grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem, a instàncies de Manresa En Comú, ha entrat una moció al Parlament en la qual demana que en aquells casos que una escola concertada que ofereixi estudis obligatoris i postobligatoris vulgui integrar-se a la xarxa pública, aposti per una integració global de tot el centre. Joviat i Educació mantenen converses per què el centre d'ensenyament manresà passi a formar part de la xarxa pública (vegeu Regió7 del 4 de novembre).

Però en aquest cas només ho faria la part dels ensenyaments obligatoris: infantil, primària i ESO, els que s'imparteixen a la Joviat-2, l'edifici de la Muralla de Sant Francesc. La Joviat-1, al carrer Folch i Torres, es cursen ensenyaments postobligatoris com batxillerat i cicles formatius i on també hi ha l'Escola d'Hoteleria, continuaria a mans de la Joviat.

Segons la coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol, el departament d'Educació «no s'hauria d'avenir a rescatar la part que no li interessa a la Joviat i que econòmicament no li va bé, i que la que li dona negoci continuï sent privada». Querol considera que «no només necessitem reforçar la xarxa pública obligatòria, sinó també, per exemple, la formació professional».

També assegura que «no es reforçarà de debò l'escola pública i es lluitarà contra la segregació educativa i social si, com sembla, es manté com a centre privat l'educació post obligatòria». Per això demana que els estudis de batxillerat i els de formació professional de grau mitjà i superior que ofereix la Joviat també passin a ser públics. Segons la coordinadora de Manresa En Comú «no pot ser que l'únic criteri per separar els dos centres», la Joviat-1 i la Joviat-2, «sigui l'empresarial».

Manresa En Comú també ha apel·lat al govern de la ciutat i a la resta de grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Manresa que, a través dels seus grups parlamentaris, donin suport a la moció que es votarà al Parlament a principis del mes vinent, perquè «és una proposta que va en benfeici de l'alumnat i professorat del centre» i per «garantir el dret a l'educació pública a la ciutat en totes les etapes».

La Joviat manté converses perquè els ensenyaments obligatoris, ara concertats, passin a ser plenament públics, davant una situació econòmica «delicada i insostenible» del centre. La idea és que sigui una escola-institut.