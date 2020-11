Manresa ja té fets els refugis de la prova pilot per protegir fauna amenaçada

La finca del Canyet ja s'ha convertit en un espai per protegir fauna amenaçada, en el que constitueix la intervenció com «la més ambiciosa feta fins ara a Manresa a favor de la biodiversitat dels hàbitats de secà. Els 8.300 m2 es troben a l'extrem nord del Poal amb Sant Iscle i Pineda a l'est i el Gimnàstic cap al al sud.

Les actuacions dutes a terme a la finca s'han dirigit a conservar la població de mussol comú al Pla de Bages. També s'han dissenyat actuacions destinades al benefici d'altres espècies com el botxí meridional, el llangardaix ocel·lat, el gripau corredor o els ratpenats. Per aconseguir-ho s'han condicionat marges de pedra seca i arbustius, s'han excavat refugis i s'han preparat per protegir-los dels depredadors com els gats o les guineus. També s'han distribuït caixes niu, bales de palla i troncs i s'ha generat una bassa. Es tracta d'un projecte pioner que ha transformat un camp dedicat al conreu –al voltant hi ha cereal i vinya– en una zona pensada per fer proliferar animals que el cultiu intensiu de secà ha fet minvar o que poden formar part de la cadena alimentària d'altres espècies. El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha destacat el fet de deixar de plantar un gran camp amb un única espècie de cereal modern, i passar a tenir 10 parcel·les, amb espècies diverses, antigues, que generen més diversitat d'aliment i refugi, i més constant al llarg de l'any, juntament amb la plantació de diversos fruiters, és una de les accions que més poden ajudar en la disponibilitat d'aliment. L'Ajuntament i l'entitat Bages Biodiversitat volen demostrar que oferint refugi i aliment a aquestes espécies, es poden mantenir o augmentar.