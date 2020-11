Una manresana crea una plataforma per personalitzar cartes dels Reis de l'Orient per als infants

Una manresana de 29 anys ha posat en marxa una plataforma en línia per fer arribar la màgia dels Reis de l'Orient en un any marcat per les incerteses de la covid-19. Ivet Parareda ha creat una plataforma, Mensajes Mágicos, on hi ha un format de carta que es pot personalitzar a través d'un qüestionari perquè estigui adaptada a cada nen i imprimir-la tot seguit. El 5% del cost de cada carta venuda durant aquestes festes es destinarà al programa Hospital Amic de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per fer més amena la seva estada.

A la carta, els Reis feliciten els infants per portar-se bé o si han de millorar en alguns aspectes, com ara menjar més fruita i verdures. També els reconeix l'esforç durant el confinament a casa i els recorda que cal rentar-se les mans per evitar contagis.

"Gràcies a les paraules enviades de part de personatges a qui admiren, els pares podran inculcar certs valors i hàbits saludables per promoure un desenvolupament positiu al nen", afirma Ivet Parareda, responsable del projecte.

De moment, les cartes estan disponibles en català i castellà, però no es descarta incorporar més endavant el basc i gallec. També hi ha models de cartes del Pare Noel i el ratolí Pérez.