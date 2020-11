La manresana Paula Terra, guardonada amb un premi de Plata a les Medalles ADI 2020

La dissenyadora manresana Paula Terra ha guanyat un premi de plata a les Medalles ADI 2020; un dels premis nacionals d'innovació i disseny més importants del país. És el guardó amb més prestigi i trajectòria del nostre país en la disciplina del disseny industrial, i aquest reconeixement significa entrar a la galeria dels grans noms del disseny.

Les Medalles ADI premien els projectes de fi de grau, postgrau o màster dels joves dissenyadors formats recentment en els centres educatius espanyols. Creat el 1976, neix amb l'objectiu de contribuir a establir ponts d'unió entre l'àmbit acadèmic i el món industrial. És un premi amb una gran tradició en el panorama del disseny del nostre país, que fomenta el futur talent de les generacions més joves.

La participació ha estat de 1.783 presentacions, de 37 països diferents. 100 han estat seleccionats per a la fase final; 12 han quedat finalistes i, d'aquests, Paula Terra ha obtingut el 2n lloc.

Els guanyadors s'han fet públics durant l'acte de la cerimònia de lliurament dels Premis ADI, el 24 de novembre de 2020. El lliurement de premis s'ha dut a terme en directe per streaming. Per primera vegada, la cerimònia dels Premis ADI s'han retransmès en línia i s'han pogut seguir en directe des de qualsevol part del món.

El prototip de Paula Terra també s'inclourà físicament a l'exposició "El millor disseny de l'any", el 2021, dins del Disseny Hub Barcelona, juntament amb els seleccionats dels Premis Delta i ADI Cultura. El projecte també apareixerà en el llibre ADI Book 2020. Els Premis ADI s'emmarcaran dins de la Barcelona Design Week.

La manresana ha obtingut altres guardons a nivell nacional i internacional amb el projecte Dröp, entre els quals es troben:



Un A'Design Award (a nivell mundial, on es van presentar 45.906 projectes professionals)

Premi Platinum in Industrial and Life Science Design/Medical/Scientific Machinery en els European Product Design Awards. (a nivell mundial)

Finalista als C-IDEA Design Award 2020 (a nivell mundial).

Premi de plata a les Medalles ADI 2020 (internacionals)

Els criteris de selecció han estat "la perspectiva internacional i el pensament múltiple transversal i el potencial pel desenvolupament futur del disseny i el seu valor comercial".

Dröp és una solució mèdica formada per tres dispositius (wearable, app i injector d'insulina) que permet gestionar i simplificar el tractament de la diabetis de forma senzilla, agradable i propera a l'usuari. El disseny del sistema permet reduir i optimitzar tant els procediments com els dispositius necessaris per seguir un tractament adequat de la diabetis. La proposta plantejada pretén crear una millor experiència d'usuari a través de quatre àrees principals:

Interacció senzilla i dades fàcilment interpretables Monitorització de glucosa i administració d'insulina a través de sistemes no invasius. Reducció dels aparells necessaris per seguir el tractament. Vincle, connexió i comunicació entre usuaris.

El disseny del sistema ofereix un flux continu d'informació entre els dispositius que permet gestionar la diabetis sense que el pacient i el seu entorn hagin de tenir necessàriament coneixements sobre la diabetis per tal de realitzar-ne el seu tractament.



Com funciona?



El sistema ofereix un flux continu d'informació entre els dispositius a través de la transmissió de dades per Bluetooth. El wearable incorpora un biosensor que permet monitoritzar la glucosa de forma no invasiva a través de la iontoforesi inversa (sensors d'enzims electroquímics). Funciona amb la introducció de ions de substàncies actives a través de la pell, mitjançant dos elèctrodes. La vibració del wearable, exercida per un motor hàptic, permet notificar a l'usuari si els seus nivells no són estables. Les dades rebudes es tradueixen a un codi d'icones i colors perquè els nens i els adults puguin interpretar fàcilment els seus nivells de glucosa. L'injector funciona amb tecnologia a pressió, que permet administrar la insulina amb un jet imperceptible i sense dolor; la insulina es dispara a alta pressió i penetra la pell amb un flux fi de líquid que va perdent resistència i s'estén uniformement a la capa subcutània de la pell.

Dröp és un producte mèdic que soluciona un problema real i ha estat elogiat per persones amb diabetis tipus 1 i professionals mèdics que desitgen que el concepte es converteixi en una realitat.

L'objectiu de Paula Terra és materialitzar aquesta idea en un producte funcional que pugui satisfer les necessitats dels seus usuaris i millorar la qualitat de vida de les persones amb diabetis. Per complir els requeriments tècnics, tecnològics i mèdics del producte, està buscant inversors que apostin per la seva idea, equips d'investigació o empreses interessades en el seu producte per poder-lo desenvolupar i fer-lo realitat.