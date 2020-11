El PSC denuncia l'existència d'un «embús» en la concessió de llicències municipals

El Grup Municipal de PSC va denunciar en el darrer Ple Municipal que en l'àmbit de la concessió de llicències en el departament de Territori de l'Ajuntament de Manresa hi ha un «embús» de casos sense resoldre i que això atura la generació d'activitat econòmica de la ciutat.

El portaveu socialista, Felip González, va lamentar que no s'hagués aprofitat la reorganització del govern, a causa del fitxatge d'Antoni Massegú per la Generalitat, per afrontar la situació.

El de l'atorgament de llicències és un problema que el PSC assegura haver conegut com a queixa dels col·lectius professionals que interlocuten amb l'administració municipal per tal que els seus clients obtinguin la llicència, ja sigui d'obra, de reforma, o d'una nova activitat, entre altres.

Segons Felip González, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers que s'encarreguen de portar la documentació dels seus clients a l'Ajuntament veuen «amb certa desesperació com els tràmits s'allarguen més temps del que desitgen els seus clients, ansiosos per iniciar o finalitzar el seu projecte».

González va dir «estem posant molts problemes afegits a la concessió de llicències, i estem en temps de pandèmia, i tots ens omplim la boca d'incentivar l'activitat econòmica, donem ajudes de 600 euros a fons perdut, però després tenim un embús des de fa temps i no posem les mesures adients per resoldre'l».

El nou portaveu del govern, Joan Calmet, no va negar en el Ple l'existència d'aquesta problemàtica però va afirmar que «tenia explicació» i que «seria bo que en parlem», emplaçant els grups a parlar-ho en comissions informatives o en reunions de la junta de portaveus.

Pagament de factures a 50 dies

En el mateix debat, el portaveu socialista es va queixar d'un altre problema de gestió municipal «que cal resoldre perquè tampoc afavoreix l'activitat de la ciutat», en relació al període de pagament de factures a proveïdors de l'Ajuntament que, tot i que manté l'estadística favorable de pagar per sota del temps màxim legal de 60 dies, ha empitjorat en el darrer trimestre.

«L'Ajuntament pagava a 42 dies i en el darrer informe de la Intervenció i la Tresoreria municipal es reconeix que hem empitjorat en 8 dies l'estadística. Ara paguem a proveïdors a 50 dies quan reduir aquest període de pagament era un dels objectius que fins ara es complien del Pla de Reconstrucció acordat per tots els grups municipals per combatre les conseqüències de la pandèmia de la covid-19 en la marxa econòmica de la ciutat», diu González.