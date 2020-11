Un arbre de Nadal serà l'encarregat d'il·luminar Manresa des de Crist Rei per aquestes festes

El 2018 va començar una nova tradició, la de muntar una estructura lumínica que decori Manresa a la Plaça de Crist Rei per Nadal. Aquest any va causar furor amb un cub lluminós que va ser el protagonista de les festes amb les múltiples "selfies" que els ciutadans s'hi feien dins. Llargues cues de gent per a fer-se una foto van col·lapsar, durant dies, Crist Rei.

L'any passat, l'Ajuntament va seguir amb aquesta aposta i es va escollir un ninot de neu com a "figura" del 2019. No va generar la mateixa expectació que el cub, però es va guanyar un bon grapat de fotografies a les xarxes socials, sobretot cridava l'atenció dels més menuts.

Aquest 2020 no ha sigut diferent i Crist Rei ja s'ha preparat per a les festes que venen el mes que ve, així que un arbre de Nadal guarnirà Manresa durant les pròximes setmanes.