Cargolera a la residència de la Sagrada Família per a visites

Imatge del mòdul prefabricat instal·lat al jardí arxiu particular

La residència d´avis de la Sagrada Família de Manresa ha pres mesures per facilitar les visites dels familiars de les persones grans que hi viuen en plena segona onada de la pandèmia de coronavirus.

Per tal de garantir les normes higièniques per a les visites dels familiars, a la residència d´avis Sagrada Família han instal·lat un mòdul prefabricat al jardí.

El mòdul prefabricat Agelco és del mateix tipus que es fan servir en obres i centres educatius.

D´aquesta forma es poden fer trobades al jardí, però amb calefacció. Des de la residència expliquen que com que no hi ha una certesa del temps que durarà l´afectació de la pandèmia de coronavirus, de moment el mòdul l´han contractat fins el proper mes de juny.

El mòdul, de sis metres de llargada, és una nova mostra de la forma com residències i centres educatius i assistencials s´adapten a les circumstàncies de crisi sanitària actual. D´aquesta forma s´amplia la possibilitat que els ancians que viuen a la residència puguin rebre visites i, al mateix temps, continuar complint les mesures de seguretat.