La concentració contra la violència masclista deixa la Bonavista mitja hora sense trànsit

Durant mitja hora, la rotonda de la Bonavista va quedar, ahir a la tarda, buida de vehicles. Unes 150 persones convocades pel Comitè Feminista de Manresa la van ocupar per mostrar el seu rebuig contra la violència masclista, coincidint amb el dia internacional que recorda que aquesta xacra encara està molt lluny de desaparèixer.

Alguns dels participants, bona part jovent però també gent de totes les edats, van encendre torxes que els van oferir les organitzadores. Una part del lema de la pancarta, ´Ens volem vives i amb vides dignes´, va protagonitzar una pintada amb pintura blanca al terra de la rotonda: ´Ens volem vives´.

La Policia Local es va ocupar d´aturar i de desviar al trànsit. Al marge d´algun clàxon puntual, els conductors s´ho van agafar amb paciència i es van esperar -sobretot els autobusos- o van girar cua. Durant la mitja hora sense cotxes el silenci va omplir la rotonda, fins que es va donar per acabada la concentració després de llegir el manifest, on es va recordar que «la violència masclista és estructural en el sistema capitalista patriarcal».

Unes hores abans, ahir al migdia, es va celebrar l´acte institucional, que va ser virtual i va incloure l´estrena del vídeo Et creus més home? i del treball guanyador del concurs a la plataforma TikTok, signat per Joan Terra Pérez. Després d´un minut de silenci projectat a la pantalla de la retransmissió, hi va haver les intervencions de Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI; Mariona Descarrega, del Consell Municipal de la Dona; Alba Camps, delegada del Govern a la Catalunya Central, i Marc Aloy, alcalde de Manresa. Van coincidir a reclamar la necessària implicació dels homes a l´hora de lluitar contra els maltractaments.