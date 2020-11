El concurs d'aparadors de Nadal de Manresa sortejarà un val de compra entre els votants

La Cambra de Comerç de Manresa convoca la cinquanta-tresena edició del concurs d'aparadors de Nadal a la ciutat. La corporació apunta la intenció de contribuir la dinamització del comerç de proximitat i donar un impuls necessari per revertir la crisi generada per la pandèmia de la covid-19. Com la resta d'anys hi haurà dos guanyadors, un que serà escollit pel jurat i un altre per votació popular, guardonats amb 300 euros. Com a novetat, les persones que votin per al premi del públic entraran al sorteig d'un val de compra de 50 euros un dels comerços que han participat.

Les votacions seràn entre els dies 10 i 16 de desembre i es podrà accedir des del web www.cambramanresa.cat i també escanejant el codi QR que lluiran els aparadors participants. Els premis es lliuraran el dia 17 de desembre en un acte que es farà en format telemàtic i que serà enregistrat.

El període d'inscripcions, en el que hi poden participar establiments de tots els sectors, començarà el dia 1 de desembre i estarà obert fins al dia 14. El requisit que es demana és que tinguin el seu aparador nadalenc exposat des del dia de la inscripció fins al dia 26 de desembre.

La participació és gratuïta i els comerços poden apuntar-se adreçant-se personalment a l'edifici de la Cambra, per telèfon al 93 872 42 22 o per correu electrònic en aquesta adreça andrea@cambramanresa.org.