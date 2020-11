El nombre de nous alumnes a la FUB creix un 4 % i en total ja supera els 1.800

En un context d'emergència sanitària, amb les conseqüències socials i econòmiques que ha generat, era una incògnita saber com evolucionaria la matriculació de nous alumnes a la Fundació Universitària del Bages, el campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Una incògnita, a l'inici del període de matriculació, fins i tot pels als propis dirigents de la universitat manresana.

Doncs bé, aquest dijous s'ha desvetllat. UManresa ha augmentat un 4 % el número d'alumnes d'accés nou, els que han començat a primer, fins arribar als 496. El curs anterior van ser 477. El total d'alumnes que fan un grau a UManresa també s'han incrementat un 4 %. Són 1.833 respecte els 1.767 el curs 2019-2020. Per primera vegada s'ha superat la xifra dels 1.800 estudiants de grau al campus Manresa. Si s'hi sumen els estudiants de tots els títols oficials que s'imparteixen a la universitat manresana, com màsters o cicles formatius, la xifra s'acosta als 2.000. Concretament 1.990.

Les dades s'han presentat aquest dijous en un acte a la pròpia FUB en el qual hi ha participat el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños. L'han acompanyat els tres directors generals de la institució. El de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez; el de la Fundació Universitària Balmes de Vic, Joan Turró; i la directora general de la Fundació d'Estudis Superiors de Ciències de la Salut, Marina Geli, que és qui gestiona la Facultat de Medicina.



Campus Manresa

Al campus Manresa, doncs, es manté el creixement progressiu d'estudiants, i la pandèmia no ha frenat aquesta tendència. El curs 2015-2015 tenia 1.426 alumnes de grau. Sis anys més tard passa dels 1.800.

Fisioteràpia continua sent l'especialitat amb més reclam. Té 179 alumnes de nou accés, seguit d'Infermeria amb 146; Logopèdia amb 83 i Podologia amb 39. De la branca de Ciències Socials, han començat primer d'Educació Infantil 30 alumnes i 19 a Administració i Empreses.

Segons les dades aportades per la FUB-UManresa, Fisioteràpia i Infermeria han cobert totes les places disponibles, amb notes de tall de 6,4 i 6,7 respectivament. També destaquen que un 30 % dels estudiants, 559, són estrangers, majoritàriament francesos que estudiant Fisioteràpia. Aquest curs no hi ha alumnes d'Itàlia, que solien fer Podologia.



Campus Vic

Al Campus de Vic hi ha un 13 % més d'alumnes de nou accés. Dels 1.060 del curs anterior s'ha passat a 1.200, i els estudiants totals de grau són 4.276.

Per la seva part la Facultat de Medicina ha iniciat el seu quart curs amb 390 alumnes, 162 dels quals són de nou accés. Han començat primer. 110 van triar Medicina de la UVic-UCC en primer opció, que enguany tenia un tall alt de 12,194.

Si se sumen totes aquestes dades, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya s'acosta als 10.000 estudiants. «Ja fa temps que hem deixat de ser petita», ha assegurat el rector Baños. «Som una mitjana que estem per davant d'alguna pública i a prop d'universitats prestigioses. Els alumnes de nou accés han crescut un 8 % «en les pitjors circumstàncies possibles, i això ho contemplem com un notable èxit de la capacitat d'atracció de la nostra universitat».