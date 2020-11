La Clínica Sant Josep de Manresa inicia les obres per fer un pàrquing amb 96 places

A partir de dilluns, els usuaris de la Clínica Sant Josep de Manresa no podran accedir al recinte, ni a peu ni amb cotxe, per l'entrada habitual, al carrer dels Caputxins número 16. Des d'aquesta data i durant deu mesos s'hi faran les obres per dotar el centre assistencial d'un aparcament amb 96 places que, a diferència d'ara, serà de pagament.

Les obres suposaran una revolució en el funcionament de la clínica. Per una banda, perquè quedarà blindada als vianants i als vehicles, que no hi podran entrar ni pel carrer dels Caputxins 16 ni tampoc pel del Purgatori. Per l'altra, perquè ha suposat buscar els circuits interns necessaris per arribar als diferents serveis des del mateix punt, a l'entrada del carrer dels Caputxins, 24 que, tal com recorda el director de la clínica, el doctor Albert Estiarte, era l'accés antic a les instal·lacions, que daten del 1928. En aquesta entrada, que té al costat una altra porta amb rampa per a les persones amb mobilitat reduïda, hi haurà un punt d'informació per als usuaris.

El nou aparcament, que implicarà remodelar bona part de l'espai exterior de la clínica, suposa una inversió de 784.000 euros (IVA inclòs). Les obres les portarà terme la manresana Constructora del Cardener.





Estiarte fa notar que, de fet, aquest serà el primer pàrquing per als usuaris que tindrà la clínica perquè, actualment, de les 51 places que hi ha, només són per a ells les 13 que hi ha quan s'entra al recinte, mentre que les restants que estan repartides quan s'accedeix a la part del darrere són les que utilitzen els metges. Hi afegeix, a més a més, que les de davant sovint estan ocupades pels veïns. «Ara fem un pàrquing per als usuaris. Això no vol dir que si un professional hi vol aparcar no ho pugui fer, però és per als usuaris». Pensant en els professionals de la casa, «volem començar a buscar promocions perquè tinguin la possibilitat d'aparcar al pàrquing de l'Hospital Sant Joan de Déu».

El nou aparcament ocuparà 3.909 m2, que són 1.108 més que els que hi ha ara. Ho farà possible l'adquisició per part de la clínica, que forma part de la Fundació Althaia, de la finca de cal Matoner, situada al costat del pàrquing actual per la banda del carrer de Sant Benet, i l'ocupació d'una part del pati exterior del Centre de Disminuïts Físics del Bages, que també forma part d'Althaia. A canvi, el pressupost de les obres inclou la millora de l'espai d'esbarjo exterior restant del centre, amb l'adequació del terra i la instal·lació d'un hort urbà, de nou mobiliari i d'una barbacoa.

La intervenció suposarà rebaixar el terreny del solar de cal Matoner uns tres metres en el punt màxim per tal d'anivellar-lo amb la cota actual de l'aparcament.





La intervenció forma part del pla director que va fer la clínica per anar millorant els espais. Les darreres obres abans de les que començaran dilluns van ser al Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR), i a la nova cafeteria, estrenats el juliol passat, juntament amb el nou ascensor i les noves escales que permeten accedir des de la terrassa de la cafeteria a l'edifici B (vegeu el plànol). Aquest ascensor i escales són els que hauran d'utilitzar els usuaris mentre durin les obres per arribar des de la nova entrada al carrer dels Caputxins 24 fins a les consultes antigues i al CIMETIR (edifici B). Per ajudar-los, es posarà senyalització provisional i hi haurà un vigilant de seguretat les 24 hores, al marge del punt d'informació esmentat anteriorment a la nova entrada, on es col·locarà una lona a l'exterior i un punt de llum per indicar que és per on s'ha d'entrar, mentre que a l'entrada actual es taparà el cartell i es tancarà l'accés. Com a excepció, els usuaris de l'Institut Mèdic per la Imatge (IMI) sí que podran arribar a aquest servei pel carrer dels Caputxins 16 perquè la porta per accedir-hi és anterior al punt on quedarà barrada aquesta entrada.

Un altre efecte important de les obres és que, mentre durin, les places d'aparcament que hi ha al carrer dels Caputxins s'eliminaran per poder-les destinar als serveis interns de càrrega i descàrrega de la clínica, a zona de desencotxament d'urgències i per a les ambulàncies. Avui ja és previst treure les places.

Després de l'aparcament, la propera actuació prevista al pla director és la remodelació de les habitacions d'hospitalització.

Quan el nou aparcament estigui acabat, recuperarà l'entrada pel carrer dels Caputxins 16 per als vianants i vehicles, mentre que la sortida per als segons només es podrà fer pel carrer del Purgatori. La intervenció per dotar la instal·lació del doble de places que ara anirà acompanyada d'altres millores. Per exemple, en l'enllumenat exterior, que es potenciarà amb tecnologia led; es guanyarà espai enjardinat i es millorarà el paviment per on circulen els vianants, una part del qual serà amb llambordes.

Per al director de la clínica, Albert Estiarte, un dels aspectes en els quals es guanyarà de forma substancial és en la mobilitat a l'entorn de l'equipament perquè «descongestionarà els carrers adjacents» dels usuaris que hi busquen una plaça per aparcar. I és que, recorda, la clínica mou un volum anual de 100.000 persones a les consultes externes, 40.000 al CIMETIR i 40.00 més pel que fa a les urgències.

Avui hi ha prevista una sessió informativa per explicar les obres a l'associació de veïns i a les entitats del barri i també a les cases que «patiran més el soroll i les molèsties» quan es rebaixi el terreny del solar de cal Matoner que s'afegirà a l'aparcament actual, que són el parell que hi estan situades més a prop.

La responsable de donar personalitat al nou aparcament ha estat Susanna Cots, la interiorista que ja s'ha encarregat de fer el mateix en les demés actuacions que s'han fet a la clínica des de l'any 2009.

Un dels canvis més substancials del pàrquing serà la desaparició de les dues illetes que hi ha al pati de l'entrada (a l'inici i davant l'edifici) per tal de guanyar espai. Es manté l'escultura de la verge (que quedarà situada sobre un parterre de gespa i que es mourà d'on és ara) i l'olivera, però la resta va a terra.

Just davant de l'entrada principal hi haurà les places per a les ambulàncies i per al desencotxament d'urgències (perquè qui acompanyi un usuari el pugui deixar a la porta i marxar; en aquest cas ja es tindrà en compte a l'hora de recollir el tiquet a l'entrada per pagar). Al lateral hi haurà una franja amb llambordes per on circularan els vianants. Ambdós quedaran separats per uns elements metàl·lics.

Al voltant del primer pati hi haurà places d'aparcament, que estaran sota unes pèrgoles cobertes amb vegetació. És on se situaran les places per a les persones amb mobilitat reduïda. Al nou aparcament també n'hi haurà per a motos i les dues destinades a vehicles elèctrics.

Al pàrquing interior es distribuiran la resta de les places. També hi haurà pèrgoles cobertes amb vegetació i s'hi plantaran diverses espècies vegetals. Totes les places seran més amples que les actuals.

La Clínica Sant Josep de Manresa acull l'activitat mutual i privada de la Fundació Althaia. En el marc del pla director, fins al moment s'ha actuat al vestíbul principal, a les urgències i a les consultes de la segona planta de l'edifici A. Recentment, com s'ha dit, s'ha ampliat el CIMETIR i s'ha fet realitat el projecte de dotar el centre d'una cafeteria. L'execució dels diferents projectes ha estat esglaonada per garantir l'atenció als pacients en els diferents àmbits i s'han executat en funció de la disponibilitat de recursos.