L'auca de Sant Ignasi afegeix una vinyeta que fa referència a la figura de les ínyigues i parla del Camí Ignasià

L'any 2015, de la mà de la Cambra de comerç i la Cova de Sant Ignasi, s'edità la primera versió de l'auca de Sant Ignasi de Loiola, amb un total de 16 vinyetes, il·lustrades per Jaume Gubianas, que expliquen l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, així com el patrimoni ignasià de la ciutat. Aquest any, i amb la voluntat d'actualitzar l'auca i donar-li un nou impuls, s'ha inclòs una nova vinyeta dedicada a les ínyigues, un grup de dones seguidores d'Ignasi i que en van tenir cura durant la seva estada a la ciutat, a la vegada que es fa referència també per primer cop al Camí Ignasià, recorregut que seguí Ignasi des d'Azpeitia fins a Manresa.

Aquesta nova versió es pot descarregar al web de Manresa 2022, a l'apartat Batega: Oferta educativa a primària i secundària, i està previst repartir-la pròximament a 2.500 alumnes de 4t, 5è i 6è de primària. També està previst publicar l'actualització en la resta d'idiomes en què es va editar per primer cop: castellà, anglès, francès, euskera, alemany, rus i japonès.

La reedició de l'auca de Sant Ignasi ha comptat amb el suport de l'Obra Social La Caixa.