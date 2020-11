L’Hospital Sant Joan de Déu s’equipa amb un piano per a concerts curatius

L´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa disposa d´un piano per oferir música en directe a pacients, familiars i personal sanitari, així com per ampliar l´oferta de possibilitats musicals terapèutiques que des de fa dos anys du a terme el Conservatori Municipal de Música.

L´Associació sense ànim de lucre Música en vena, en la qual hi col·labora l´Ajuntament de Manresa, el Conservatori Municipal de Música de Manresa, la Fundació Althaia i Sant Andreu Salut, ha facilitat l´arribada a l´hospital de Sant Joan de Déu del piano, que ha estat donat per Hinves Pianos de Madrid.

La directora del Conservatori de Música, Carme Botifoll, i el professor d´aquest centre Xavier García, van rebre el piano i Botifoll ja va poder oferir un primer petit concert a les instal·lacions de l´Hospital Sant Joan de Déu.

En els propers dies, professors i alumnes del onservatori, així com músics que s´hi vulguin afegir, podran realitzar actuacions terapèutiques altruistes per col·laborar en el projecte.

El piano es guardarà sempre al mateix hospital i s´anirà traslladant a les estances que siguin necessàries per tal de fer arribar la música a tothom.

El Conservatori Municipal de Música de Manresa es va adherir al projecte Música en Vena l´abril del 2018.

Amb aquesta iniciativa, el centre d´ensenyament col·labora de manera voluntària per ajudar a millorar el benestar de les persones ingressades als centres hospitalaris. Alhora, la participació en aquest projecte representa una experiència enriquidora per a la formació musical i humana dels alumnes.

Música en Vena és una associació sense ànim de lucre dedicada a la millora de les estades hospitalàries de pacients, familiars i personal sanitari a través de la música en directe. La seva vocació és la de contribuir a millorar la societat a través de la música: impulsar la seva funció com a eina d´acció social, crear noves audiències, nous espais i circuits, així com generar oportunitats d´activitat i futur ocupació per als músics.