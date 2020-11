Rebuig de l'Ajuntament i el Consell Comarcal a suprimir la parada del bus de Manresa al centre de Barcelona

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han mostrat públicament el seu rebuig a la supressió de la parada del bus de Manresa a Ronda Universitat que planteja l'Ajuntament de Barcelona, que ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya per traslladar aquesta parada fora del centre de la capital catalana, amb l'objectiu —segons han explicat— de descongestionar els àmbits centrals de la ciutat. Aquesta decisió comportarà que els usuaris del Bus Exprés Manresa-Barcelona es vegin obligats a fer transbord per arribar al centre de la ciutat comtal, la qual cosa implicarà sumar temps al recorregut i, per tant, tenir un transport públic menys competitiu.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa i conseller comarcal de Territori i Mobilitat del Consell Comarcal del Bages, David Aaron López Martí, s'ha mostrat molt molest amb una decisió que no comparteix "ni en el fons ni en la forma". Per una banda, afirma que la reordenació de parades "no significa una millora en el servei de transport públic" i que els usuaris "no en surten amb unes condicions millors". De l'altra, es queixa del fet que Generalitat i Ajuntament de Barcelona hagin arribat a un acord sense tenir en compte ni escoltar el territori.

En aquest sentit, ha explicat que la línia de bus "és la connexió més competitiva que tenim per anar de Manresa al centre de Barcelona, per aquest motiu és un cas d'èxit; en els darrers anys s'han demanat millores al servei, i la Generalitat les ha anat introduint i per això s'han anat guanyant usuaris, i la modificació que ara es planteja ens fa anar enrere en comptes d'endavant". López, que s'ha reunit amb representants dels usuaris, ha assegurat que estan també molt molestos. El perfil majoritari d'usuaris d'aquesta línia és el de treballadors professionals.

Amb tot, el regidor i conseller comarcal de Mobilitat ha explicat que respecta els motius pels quals l'Ajuntament de Barcelona planteja els canvis, però ha afirmat que hi ha altres solucions possibles en les quals els usuaris de Manresa i del Bages no en sortirien tan mal parats. En aquest sentit, demana que la línia de Manresa sigui inclosa en el paquet de línies que no s'han desplaçat i que continuaran tenint parada al centre, sobretot tenint en compte que, més enllà del bus, "Manresa i la comarca no disposen de cap altre sistema competitiu". En cas de no ser atesa la petició, López ha anunciat que formularan al·legacions al tràmit administratiu. Aquest proper dimarts, a petició de l'Ajuntament de Manresa i del Consell Comarcal del Bages, hi ha convocada una reunió amb el Director de Transports de la Generalitat, David Saldoni de Tena, en la qual Manresa i el Bages exposaran les seves demandes.