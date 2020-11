Tres persones més moren per covid a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa

Tres pacients positius de coronavirus han mort durant les darerres vint-i-quatre hores a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa.

Amb aquestes s'han produït 22 defuncions a causa de la segona onada de l'epidèmia i, 86 des de l'inici de l'emergència sanitària al centre assistencial manresà.

En una setmana són set les morts que s'han produït per covid a Sant Andreu. El degoteig no s'atura,però per trobar tres defuncions comunicades de cop cal retrocedir al dia 15 de novembre.

L'altra cara de la moneda és una nova reducció en el nombre de persones ingressades i que avui, divendres, són 65, dijous eren 68; dimecres, 70; dimarts, 79. El dia 19 de novembre hi havia 86 ingressats a les unitats d'aïllament. Això vol dir que en vuit dies el nombre d'ingressats ha minvat en 21 persones.

A data d'avui, divendres 27 de novembre, hi ha 65 persones ingressades a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) per covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són 126 ingressos, 24 altes (5 a residència i 19 a casa), 15 persones 'negativitzades' i 22 defuncions.

L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.