JOC | Ets capaç d'aturar totes les actituds masclistes que et trobes pel carrer?

Arxiu Particular

Imatge del videojoc Arxiu Particular

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'Atenció Integral LGTBI (SAI) de l'Ajuntament de Manresa han estrenat el videojoc 'Súper Siad', en el qual un súper personatge recorre els carrers de Manresa aturant actituds masclistes. La iniciativa forma part de la campanya al voltant del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones i té com a objectiu fer arribar als més joves un recurs on, a través del joc i el repte, es detectin aquelles actituds masclistes que mai s'haurien de donar.

El videojoc, al qual es pot accedir clicant aquí, ja s'ha fet arribar a tots els centres de secundària de Manresa, així com a l'Oficina Jove i al Casal de Joves La Kampana, acompanyat d'una sèrie de fitxes pedagògiques a partir de les quals es poden treballar les diferents escenes que apareixen al joc.

Amb aquesta acció virtual, el SIAD i el SAI LGTBI continuen treballant la prevenció contra la violència masclista amb els col·lectius més joves malgrat les limitacions derivades de la Covid-19. Tant el SIAD com el SAI LGTBI han reforçat enguany la seva presència on-line.

Per més informació es pot trucar al 93 875 23 00 o escriure un correu a siad@ajmanresa.cat.

