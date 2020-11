Més carrers, places i rotondes que mai tindran enllumenat nadalenc

Les associacions de comerciants de Manresa han rebut enguany 16.000 euros de l´Ajuntament per completar les seves aportacions a l´hora d´il·luminar els carrers i places. Són 5.500 més que l´any passat. Per altra banda, l´Ajuntament ha destinat 26.301 euros -2.800 més que el 2019- a il·luminar alguns punts estratègics de la ciutat. Tot plegat farà que aquest Nadal hi hagi més carrers, places i rotondes il·luminats que mai.

Enguany, hi ha quatre carrers, places i rotondes més que el Nadal passat que tindran il·luminació. Són la Muralla de Sant Domènec, la rotonda d´accés a Bufalvent, on l´associació d´empresaris ha encarregat a una empresa del polígon que hi posi un arbre de Nadal, i la plaça i el carrer dels Infants.

L´encesa de l´enllumenat es farà aquesta tarda acompanyada per una passejada de l´alcalde Marc Aloy; la regidora de Comerç, Núria Masgrau, i la presidenta de la UBIC, Tània Infante, que ahir va defensar l´encesa enfront d´una campanya a nivell de país que critica que els diners no s´hagin destinat a la restauració. Recordava que «els botiguers fan un esforç molt gran perquè n´hi hagi», que beneficia a tothom i que aportarà «alegria i llum» en un moment en què no n´anem sobrats.

Quant a la il·luminació que aporta l´Ajuntament, a la plaça de Crist Rei, hi haurà un arbre de llum de 8 metres d´alçada; a la plaça Major, un arbre de Nadal de 12 metres d´alçada; a la Plana de l´Om, un element tridimensional de l´estil dels llums del carrer; a la plaça de Sant Domènec (on no hi haurà la pista de gel per la pandèmia), una mena de tendal amb tires de llums; a la rotonda de Sant Marc, un arbre blanc de 8 metres d´alçada; a la plaça de la Creu, un a bola de neu lluminosa; a la Bonavista, un arbre blau de 4 metres d´alçada, i a Prat de la Riba, que s´estrena, tres arbres vermells de 8 metres d´alçada.

A Sant Domènec i al carrer d´Àngel Guimerà hi haurà pintats al terra uns cors i el nom de Manresa. La pluja ha fet una mica la guitza als autors: Lluís Puiggròs, Greta Riera i Candela Esteban.

El Centre Històric de Manresa també tindrà engalanats aquest Nadal dos dels seus edificis més emblemàtics: ca la Buresa, a la plaça de Fius i Palà, i Can Jorba, a la de Sant Domènec.

En el cas de la Buresa, farà possible la il·luminació el Grup Santasusana, que hi té la seu a la planta principal i que, tal com va explicar ahir Francesc Santasusana, responsable de l´empresa dedicada a la corredoria d´assegurances, ha decidit destinar els diners de la gala que organitza cada any al teatre Kursaal pels volts de Nadal pensant en els seus clients i amics -que enguany no es farà per culpa de la pandèmia-, a il·luminar l´edifici manresà. En el cas de Can Jorba, la iniciativa ha estat de la Cambra de Comerç de Manresa. Just ahir a la tarda n´acabaven la instal·lació a base d´unes barres amb tires de led penjant.