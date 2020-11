Els busos de Manresa pararana prop de la Ronda Universitat

Els busos de la línia Manresa-Barcelona pararan al centre la Ciutat Comtal, molt a prop de la Ronda Universitat, a poca distància d´on paren actualment. Davant l´anunci de l´Ajuntament de Barcelona d´expulsar els busos interurbans de Ronda Universitat, els usuaris de la línia estan en alerta per si ara no podran baixar en algun punt cèntric de la capital catalana, destí de molts dels que utilitzen aquest transport públic per motius laborals o per oci. El director general de Transports i Mobilitat, el sallentí David Saldoni, afirma a aquest diari que els busos de la capital del Bages «continuaran parant molt a prop de la Ronda Universitat».

El canvi principal és que els busos de la línia no romandran parats fins a l´hora de la sortida. És a dir, no serà el punt de partida, ni el final, del trajecte, i tan sols es pararan al centre de Barcelona per recollir o deixar-hi passatgers. Després, els conductors continuaran l´itinerari fins a Manresa o -en el cas dels vehicles que arriben del Bages- fins a l´espai habilitat per estacionar el bus, a l´estació del Nord o a Sants, o la zona destinada per a aquesta finalitat. En tot cas, els busos no estaran aparcats al centre de la ciutat. Saldoni fa aquest aclariment davant els interrogants que ha generat entre els passatgers habituals la mesura que vol aplicar l´Ajuntament de Barcelona i assegura que «no se´n ressentirà la qualitat del servei». La intenció del govern de Colau d´eixamplar les voreres de Ronda Universitat i de descongestionar el centre de busos també va motivar que l´Ajuntament de Manresa redactés un comunicat mostrant el seu desacord amb la mesura, que podria entrar en vigor al llarg del primer trimestre del 2021.

Encara no se sap quin serà el punt exacte on tindran la parada els busos de Manresa en el centre de la capital catalana i quin serà el destí final. «Per fer-nos una idea, faran el que ja estan fent actualment els busos que passen per Sallent i Berga. Aquests vehicles surten d´Estació de Nord, i a Ronda Universitat simplement paren per agafar o deixar-hi usuaris. Serà el mateix», aclareix Saldoni. Amb a intenció de descongestionar Universitat, els busos pararan als carrers adjacents o molt a prop, tot i que l´Ajuntament de Barcelona encara ha de lliurar a la Generalitat la redistribució de les parades dels busos interurbans. Els vehicles de les línies del Berguedà i d´Olesa, doncs, també recolliran els passatgers en emplaçaments diferents a l´actual de Roda Universitat.

Precisament la setmana que ve Saldoni mantindrà una reunió amb el regidor de Mobilitat de l´Ajuntament de Manresa, David Aaron, per tractar la qüestió. La darrera trobada oficial per parlar-ne va tenir lloc el juliol, i llavors, segons el regidor, es va parlar que el bus no faria parades a l´interior de la ciutat i que el destí final de l´itinerari seria a l´avinguda Maria Cristina, just a l´entrada de la ciutat, on els usuaris haurien d´agafar el transport urbà. Punt en el qual Aaron va mostrar el seu desacord perquè molts dels usuaris es dirigeixen al centre de Barcelona. Actualment, la Ronda Universitat és el destí final d´unes 400 expedicions diàries de busos.