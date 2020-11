Manresa farà testos ràpids massius per l'alt risc de rebrot

Manresa realitzarà, dimarts i dijous que ve, nous cribratges massius per detectar població asimptomàtica de coronavirus. El test se'l podran fer tots els veïns de la ciutat majors de 16 anys i que no tinguin símptomes ni hagin passat la malaltia. L'objectiu d'aquest cribratge, segons van explicar fonts municipals, és frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. El departament de Salut ha decidit fer noves tandes de proves a Manresa pel fet que l'índex de rebrot a la ciutat és encara molt alt, ja que es troba en 379 punts mentre que la mitjana catalana és de 216.

Les proves es realitzaran dimarts dia 1 de desembre al casal cívic de la Font dels Capellans, i dijous 3 a l'Ateneu de les Bases. En tots dos casos, l'horari serà de 8.30 a 13.30 i de 15 a 20 h. En aquesta ocasió, el resultat de la prova s'obtindrà en 15 minuts i es podrà consultar també a la plataforma La Meva Salut.

Els cribratges massius es faran a persones de qualsevol barri de Manresa, a partir de 16 anys, sense simptomatologia. Salut exclou de les proves, per tant, les persones que presenten símptomes compatibles amb la covid-19 i les identificades com a contactes estrets d'un cas positiu per coronavirus

Les unitats mòbils del SAP Bages-Berguedà, amb el suport de Creu Roja i els Equips d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut i de la Fundació Althaia, seran els encarregats de realitzar la recollida de mostres. L'Ajuntament de Manresa dona suport en la posada a disposició dels locals i el muntatge i control de tot l'operatiu. A principis de novembre ja es van portar a terme cribratges massius a la capital del Bages, però en aquella ocasió es van limitar als veïns a sis barris de la ciutat. Es van fer 4.478 proves que van fer aflorar 46 positius.

Les xifres de Manresa encara estan per damunt de la mitjana catalana.

Tot i que ha baixat les darreres setmanes, l'índex de rebrot encara és molt alt a la ciutat de Manresa, on se situa en 379 punts, molt per sobre de la mitjana catalana, que és de 216. Pel que fa a la velocitat de propagació, a Manresa és del 0,81, mentre que al conjunt del país és de 0,76, segons dades d'ahir dissabte, 28 de novembre.

Igualada durà a terme testos massius per detectar possibles contagiats de coronavirus a partir de dimarts fins dijous. L'objectiu és detectar casos de coronavirus entre persones asimptomàtiques. A Igualada, el risc de rebrot ahir era de 245 punts amb una velocitat de transmissió d'1,03.

Segons ha informat el Consorci Sanitari de l'Anoia, es faran testos ràpids a tots els veïns de la ciutat majors de 16 anys que ho desitgin i no hagin passat la covid.

Els testos es faran a l'Escorxador dimarts, dimecres i dijous, de les 9 del matí a les 7 de la tarda de forma ininterrompuda amb l'objectiu de detectar portadors asimptomàtics i intentar tallar la cadena de transmissió a la població d'Igualada.

Des de divendres també es fan testos massius a Martorell i a partir de dimarts se'n faran a Masquefa. A més, en les dues properes setmanes també està previst que se'n facin a la Seu d'Urgell, Oliana, Organyà i Coll de Nargó, a l'Alt Urgell on el risc de rebrot era ahir de 382 punts.

Quant a les comarques de la Catalunya Central, ahir, el risc de rebrot al Bages estava situat en 319 punts, una xifra inferior a la de Manresa, mentre que la velocitat de transmissió era lleugerament superior, de 0,86 punts. Al Berguedà, la situació era millor, amb un risc de rebrot de 282 punts mentre que per cada 10 contagis se'n produïen 8 de nous. A la Cerdanya, el risc és de 445 punts, mentre que al Moianès és més elevat, de 491 punts amb una velocitat de transmissió del 0,75. El Solsonès, el risc de rebrot es va disparar fins als 776 punts amb una elevada velocitat de transmissió del 2,01.