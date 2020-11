Meandre denuncia una tala d'arbres centenaris en una zona «molt sensible» a l'entorn de la Riera de Rajadell

Meandre ha denunciat una tala d'arbres, alguns d'ells centenaris, d'un bosc de ribera, al voltant de la Riera de Rajadell, justament en aquest terme municipal en un punt que forma part de l'itinerari Modernisme i Natura i que ara, a la zona afectada ha quedat "arrasat". La tala, segons expliquen des de Meandre, s'ha fet a la finca de la Noguera en un espai que voreja la riera entre els camps de la Teula i del Forn, en una zona, diu l'entitat de domini públic hidràulic.

L'entitat explica que en els darrers dies ha rebut diversos correus informant d'aquesta "tala desmesurada" que ha fet l'empresa d'explotació forestal contractada per la propietat, en una zona que paisatgísticament i ambientalment és "molt sensible".

Meandre també diu que "no podem entendre el motiu de la tala d'arbres centenaris si no és pel guany que comporta la venda de la fusta de roure i alzina per part de l'empresa rematant" i també asseguren que han demanat a propietat que aturi l'execució del pla forestal que "imaginem redactat". De fet, l'entitat explica que ha informat d'aquesta actuació a l'ACA, als Agents Rurals i al centre de propietat forestal i expliquen que ahir i avui, no hi havia activitat a la zona.

L'entitat, diu, que ara està "fent tot el què està a les nostres mans perquè s'aturi la tala i es reposi el que s'ha perdut", ja que segons expliquen es tractava d'un dels itineraris més bonics del Bages.