«Ens preocupa que hi pugui haver infeccions de grip i covid alhora»

La farmacèutica Anna Bonet és especialista en farmàcia hospitalària, i des del 2008 és la cap de la unitat de farmàcia de l'ICS a la Catalunya Central. Actualment treballa en l'àmbit de l'atenció primària, i es responsabilitza dels serveis de gestió integral de vacunes de la regió sanitària de la Catalunya Central.

Com està funcionant aquest any la vacunació de la grip?

Va bé però en alguns aspectes és millorable. A la regió sanitària de la Catalunya Central, que inclou el Bages, el Berguedà, l'Anoia, el Moianès i Osona, hem dispensat el 30% més de dosis respecte del mateix període de l'any passat, i en aquest moment hem assolit el 37,94% de la cobertura global de vacunacions de grip, quan l'any passat es va tancar la campanya amb el 38,42%. Això vol dir que ens estem aproximant a la cobertura total de l'any passat, però com que ens hem marcat l'objectiu d'arribar al 60%, encara ens queda marge de millora.

Què és la cobertura?

Els col·lectius que per la seva situació de risc són candidats a vacunar-se. Mirem quantes persones ho fan i això és el que ens dona la cobertura.

A qui ens referim?

A les persones que presenten una malaltia crònica, com la diabetis, l'obesitat, malalties del cor, o la hipertensió..., i també és important que es vacunin els que hi conviuen. La vacuna també convé a les gestants, perquè la gestació comporta canvis fisiològics, respiratoris i en el sistema immunitari. Ho recomanem per protegir tant la dona com el fetus, perquè amb la vacuna passem anticossos protectors al nadó. L'objectiu que ens hem marcat aquest any és arribar a una cobertura del 60% de gestants i població de risc no gestant, i al 75% entre el professional sanitari.

Ho veu factible?

Interessa que la campanya s'acabi abans que comenci a circular el virus de la grip, i això és cap a mitjan o final de desembre. Per això convindria que en les properes tres setmanes tota la gent que encara no s'ha vacunat i sigui de risc, ho faci. Estic convençuda que millorarem els resultats de l'any passat, però no tinc clar que assolim l'objectiu de cobertura que ens hem marcat. De tota manera, podem saber la població que hi ha de gent que té una malaltia crònica, i quan acabi la campanya podrem saber quants s'han vacunat i quants no, però el que no tenim quantificat és el nombre de persones que són de l'entorn de les de risc. Per tant, és possible que les estiguem vacunant perquè s'han conscienciat i que estiguin incloses en aquest 30% addicional de dosis que estem dispensant, però que en realitat no estiguem millorant la cobertura de persones gestants, sanitaris, o amb una malaltia crònica. De moment hem assolit el 37,94%, però no sabem si aconseguirem les cobertures previstes.

Per què és tan important vacunar-se contra la grip aquest any?

Sempre ho és, però ara ho és especialment perquè d'aquí a poques setmanes començarà a circular el virus de la grip quan ja ho està fent el de la covid, i si tenim en compte que la població considerada de risc és bàsicament la mateixa en els dos casos, ens preocupa que hi hagi persones que puguin tenir una infecció dels dos virus alhora. La possibilitat és baixa, però quan passa, la mortalitat augmenta. També coneixem la situació de cada any en ambulatoris, serveis d'urgències i hospitalització quan arriba la grip, i ara s'hi afegeix la covid. Tot plegat ens pot portar a una tensió del sistema sanitari encara més elevada d'aquí a unes setmanes, i hi podria haver un excés de descompensacions en algunes malalties, un excés d'ingressos hospitalaris i de les UCI i, per tant, més mortalitat. Un altre dels grans reptes és que es vacuni la gent més jove perquè hem vist que de les persones de menys de 60 anys que tenen una malaltia crònica només se'n vacuna una de cada cinc.

Es preveu especialment virulenta la grip aquest any?

És molt difícil de preveure, i no ho sabrem fins que el virus no comenci a circular i puguem veure quin comportament té. Però podem prendre de referència què ha passat a l'hemisferi sud, i hem vist que aquest any el virus de la grip ha tingut molt poca afectació. Això podria explicar-se pel fet que els virus van circulant i competeixen entre ells, i com que ara està circulant de forma molt activa el coronavirus, podria haver desplaçat el de la grip. D'altra banda, el fet que el sistema sanitari estigui tan enfocat a detectar el coronavirus pot fer que haguem deixat una mica més de banda la detecció del de la grip. A l'hemisferi nord no sabem què passarà i, per tant, hem de continuar recomanant les estratègies de prevenció que ja coneixem. Els altres anys, en època de grip ja recomanàvem l'ús de mascaretes i la neteja de mans, però aleshores estava mal vist que la gent portés mascareta. Ara, tot això ja ha calat i ens pot ajudar a controlar millor la circulació del virus. Totes les estratègies de prevenció davant les malalties infeccioses sumen, i és així com ens donen més protecció.

Quina mortalitat té la grip en comparació amb la covid?

L'epidèmia de grip varia molt d'uns anys a uns altres. La de l'any passat no va tenir una afectació gaire elevada quant al nombre de morts, perquè a Catalunya van morir 45 persones, i en van ingressar 530 amb una evolució greu. És cert que fa de mal comparar respecte de la covid veient les morts diàries que hi ha, però hem de tenir en compte que de la grip no tenim un tractament curatiu però sí una vacuna que ens ajuda a disminuir les complicacions greus, de manera que evitem hospitalitzacions, ingressos a l'UCI i morts. De la covid, encara no hi ha vacuna ni tractament.

De tota manera, aquestes dades desmenteixen el que es deia que la covid «era com una grip»?

Tenen totes dues una simptomatologia molt similar en el seu inici, i també és molt similar la gent susceptible a una o altra malaltia, però evolucionen diferent. I hem de posar en valor que vivim en un entorn desenvolupat, perquè en els països que no ho són la mortalitat per grip és important, fins al punt que a escala mundial s'estima en centenars de milers de persones cada any, entre 300.000 i 500.000. Però al final no es tracta de comparar totes dues malalties sinó de ser conscients que el grip o la covid són infeccions que podem intentar evitar i sobretot minimitzar-ne les complicacions.